От пандемии коронавируса в мире пострадали около 200 тысяч моряков

Десятки стран, включая США, Великобританию и Сингапур, договорились в четверг об ускорении усилий по возвращению сотен тысяч моряков торговых кораблей, в течение многих месяцев остающихся на своих судах из-за вспышки коронавируса, сообщает Reuters.

По данным Международной морской организации ООН, всего во время пандемии пострадали около 200 тысяч моряков. Многие находились в море дольше, чем 11-месячный лимит, установленный в морской трудовой конвенции. Представители судоходной отрасли говорят, что многие моряки находятся на пределе, в ситуации, которую Организация Объединенных Наций назвала "гуманитарным кризисом".

Власти ряда стран согласились открыть иностранным морякам границы и увеличить количество коммерческих рейсов для ускорения репатриации в порты приписки и далее в родные страны. Они также обязались придать морякам статус "ключевых работников" судоходной отрасли, позволяющий им рассчитывать на дополнительные социальные льготы, и призвали другие страны последовать их примеру. Около 90 процентов мировых торговых перевозок осуществляется морем, а ограничения на коронавирус в некоторых странах все еще влияют на цепочки поставок, несмотря на ослабление режима строгой изоляции во многих частях мира.