Новости

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 00:28
ЦСКА обновил рекорд по количеству попаданий в еврокубки подряд 09.07.2020
Тренер "Динамо" посетовал на ошибки после поражения от "Урала" 09.07.2020
От пандемии коронавируса в мире пострадали около 200 тысяч моряков 09.07.2020
Создано вещество, способное защищать от больших доз радиации 09.07.2020
Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения 09.07.2020
NASA спроектировало станцию для полета к богатому металлами астероиду 09.07.2020
Верховный суд США разрешил прокурорам доступ к налоговой декларации Трампа 09.07.2020
МИД РФ ответил на заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Сербии 09.07.2020
Срочно увеличены объемы производства российского лекарства от рака 09.07.2020
Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле 09.07.2020
Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса 09.07.2020
Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать 09.07.2020
В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении 09.07.2020
Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди" 09.07.2020
Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 09.07.2020
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 09.07.2020
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 09.07.2020
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 09.07.2020
Метро Петербурга будет работать до полуночи 09.07.2020
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 09.07.2020
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 09.07.2020
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 09.07.2020
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 09.07.2020
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 09.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 22:59
Рубрика: В мире

От пандемии коронавируса в мире пострадали около 200 тысяч моряков

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Десятки стран, включая США, Великобританию и Сингапур, договорились в четверг об ускорении усилий по возвращению сотен тысяч моряков торговых кораблей, в течение многих месяцев остающихся на своих судах из-за вспышки коронавируса, сообщает Reuters.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
ВОЗ: Второй волны коронавируса можно избежать

По данным Международной морской организации ООН, всего во время пандемии пострадали около 200 тысяч моряков. Многие находились в море дольше, чем 11-месячный лимит, установленный в морской трудовой конвенции. Представители судоходной отрасли говорят, что многие моряки находятся на пределе, в ситуации, которую Организация Объединенных Наций назвала "гуманитарным кризисом".

Власти ряда стран согласились открыть иностранным морякам границы и увеличить количество коммерческих рейсов для ускорения репатриации в порты приписки и далее в родные страны. Они также обязались придать морякам статус "ключевых работников" судоходной отрасли, позволяющий им рассчитывать на дополнительные социальные льготы, и призвали другие страны последовать их примеру. Около 90 процентов мировых торговых перевозок осуществляется морем, а ограничения на коронавирус в некоторых странах все еще влияют на цепочки поставок, несмотря на ослабление режима строгой изоляции во многих частях мира.

В мире Европа Великобритания В мире Юго-Восточная Азия Сингапур В мире США Экономика Работа Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса
В ГД выявили попытки зарубежного влияния на голосование по Конституции
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой