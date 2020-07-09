Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин возглавил список лучших левых нападающих розыгрыша Кубка Стэнли, который возобновится летом.

Авторами рейтинга стали 13 авторов официального сайта НХЛ. Каждый из которых назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е).

По итогам голосования Овечкин набрал 202 очка. Второе место занял Брэд Маршан из "Бостон Брюинз" (192 балла), третье - еще один россиянин Артемий Панарин из "Нью-Йорк Рейнджерс" (191).

В досрочно завершенном регулярном чемпионате на счету Овечкина было 67 очков (48 голов + 19 передач) в 68 матчах. Он и Давид Пастрняк из "Бостона" были признаны лучшими снайперами.