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PayPal урезал часть возможностей для россиян

Текст:   Антон Благовещенский
09.07.2020,  
16:56
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Международная платежная система PayPal 31 июля отключит денежные переводы между российскими пользователями. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании.

В соответствии с новой бизнес-моделью будут поддерживаться только международные платежи - российские владельцы аккаунтов смогут отправлять платежи зарубежным пользователям и принимать деньги от них, в то время как переводить средства между российскими учетными записями с 31 июля станет невозможно.

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Офис PayPal в Москве будет сохранен, отмечает ТАСС.

В настоящее время информация о комиссиях за переводы внутри России удалена из таблицы комиссий.

Напомним, что 4 июля в России вступил в силу поправки в закон "О национальной платежной системе", согласно которым информацию о денежных переводах, осуществляемых на территории РФ, запрещено передавать на территорию иностранного государства (или предоставлять доступ к этим данным с территории иностранного государства).

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