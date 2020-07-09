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09.07.2020 14:56
Рубрика: Общество

В Великобритании обнаружена 700-летняя печать Папы Римского

Текст: Денис Передельский
Фото: PA / British Museum Фото: PA / British Museum
Фото: PA / British Museum

В Великобритании археолог-любитель по имени Энди Бассет при помощи металлоискатели обнаружил на вспаханном поле печать Папы Римского, возраст которой, предположительно, составляет около 700 лет.

Как сообщает The Catholic Universe, находка уже прошла обязательную процедуру оценки экспертами Британского музея, после чего ее официально зарегистрировали.

Фото: Alexandre Coulaud / Inrap
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Уникальный артефакт был найден в графстве Шропшир. Примечательно, что он оказался юбилейным 1,5-миллионным археологическим объектом, которые на территории Британии находили археологи-любители. Согласно "Закону о сокровищах" от 1996 года, такие "искатели" должны сообщать обо всех находках местному коронеру.

Печать находится в хорошем состоянии. Она изготовлена из свинца и напоминает монету. Эксперты считают, что артефакт принадлежал Папе Римскому Иннокентию IV, чье папство началось в 1243 году. Он использовал печать как для политических целей, так и для религиозных нужд.

По словам Питера Ривилла из Британского музея, печать могла оказаться в Шропшире потому, что Папа пытался заручиться поддержкой короля Генриха III в его притязаниях на Сицилию.

Есть и другая версия, согласно которой Папа Римский мог послать письмо со своей печатью какому-то богатому и влиятельному человеку. Подобное практиковалось в Средние века. Богатый человек мог пожертвовать Церкви большое количество денег в обмен на спасение своей души. По сути, так покупалось освобождение от чистилища.

"Мы не знаем, кому именно он [Папа Римский] послал письмо, - говорит Питер Ривилл. - Мы лишь знаем, что это свинцовая печать".

К слову, недавно Британский музей и журнал BBC History Magazine опубликовали список 10 самых важных открытий археологов-любителей за последние 23 года. В него включены золотой кубок Ринглера, 2581 монета, известная как клад Чу Вэлли, а также Стаффордширский клад - самый большой клад англосаксонского золота.

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