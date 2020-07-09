Половина ирландцев не доверяют местной правоохранительной системе

Жители Ирландии все больше сомневаются в эффективности и беспристрастности правоохранительной системы страны, передает новостной портал Journal со ссылкой на данные местных социологов. Опрос проводился по заказу национального статистического бюро Ирландии в конце июня. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

54 процента респондентов не верят, что принцип неотвратимости наказания реализуется здесь в полной мере. Число тех, кто придерживается противоположной точки зрения за последние пять лет упало до исторического минимума. Сообщается, менее половины ирландцев "полностью" или "скорее" доверяют полицейским и судьям.

По мнению авторов исследования, для скорейшего выхода сложившейся ситуации недоверия необходимо укреплять институты взаимодействия власти и общества.