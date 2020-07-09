Польша потребовала от Германии разобраться с публикациями СМИ о выборах

Представителя посольства ФРГ в Польше вызвали в МИД этой страны из-за "направленности публикаций в немецких СМИ". Польские дипломаты решили проинструктировать коллег из соседнего государства, как журналисты должны писать о президенте Польши Анджее Дуде и не писать о его конкуренте на выборах президента Польши Рафале Тшасковском.

Временному поверенному в делах Германии Кнуту Абрахаму была выражена официальная претензия польских властей в связи с освещением в немецких СМИ выборов президента Польши, второй тур которых состоится в это воскресенье. Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк написал в своем Twitter-аккаунте: "Я довел до сведения сhargé d'affaires Германии, что серия публикаций в немецких СМИ, содержащих манипуляции и ложь и рождающих подозрение в желании повлиять на демократический избирательный процесс, вызывает наш решительный протест и выходит за рамки действия принципа свободы СМИ, который мы вполне уважаем". Немецкий дипломат пытался объяснить, что в Германии свобода слова означает, что правительство не может влиять на журналистские публикации, но польский чиновник, очевидно, не понял, что это значит. Он заверил Кнута Абрахама, что в ситуации, когда немецкие СМИ выступают на стороне одного кандидата, и этот кандидат - не президент Анджей Дуда, "это требует решительной реакции - нельзя делать вид, что ничего не происходит".

Конфликт между немецкими СМИ и польским президентом, действительно, невозможно не заметить. Анджей Дуда не только читает, что пишет о нем пресса в Германии, но и публично обличает немецких корреспондентов. Например, в минувшую пятницу досталось журналисту Die Welt Филиппу Фритцу. "Недавно в газете Die Welt можно было прочитать, что их варшавский корреспондент сообщает, что пан Тшасковский был бы для Германии более предпочтительным президентом, потому что он против того, чтобы Польша требовала немецкие репарации за II Мировую войну, за разрушения, которые были тогда совершены", - заявил Дуда. После этого главный редактор Die Welt Ульф Пошардт попытался вступиться за своего варшавского корреспондента и выступил с открытым письмом к польскому президенту, в котором подчеркнул, что Филипп Фритц обожает Польшу, но эта любовь сделала его не "слепым", а "точным, конкретным и неподкупным". "Мы любим наших польских соседей, но такого рода запугивание непозволительно. Давайте скорее вернемся к цивилизованному общению. В Die Welt хотели бы поговорить с Вами об этом, президент Дуда", - заключил редактор. Ответ из администрации президента Польши был кратким: "Пан Ульф Пошардт. Просить о разговоре надо было до публикации этой отвратительной, паскудной, нацеленной против польского президента статьи".

Но не стоит думать, что без вызова представителя посольства ФРГ в польский МИД власти этой страны не заметили бы происходящего в Польше. Накануне пресс-секретарь немецкого федерального канцлера Ангелы Меркель Штефен Зайберт заявил, что Германия не пытается влиять на исход выборов в Польше, а корреспонденты немецких СМИ в разных странах мира "выполняют свою работу в рамках свободы прессы". Гораздо менее дипломатичными были высказывания депутатов бундестага. Все они, независимо от партийной принадлежности, высказывались в том духе, что "свобода слова в Польше, судя по всему, существует только на бумаге", как это описал Бижан Джир-Сараджи. А скандально известный депутат Мануель Саррацин заметил, что поведение президента Дуды и его сторонников в правительстве - это "отчаянная попытка привлечь голоса избирателей крайне правых взглядов припугнув их Германией".