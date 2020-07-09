Поправки о блокировке информации с оправданием экстремизма внесены в Госдуму

Ограничение доступа к ресурсу возможно по решению генерального прокурора или его заместителей. Речь об информации экстремистского и террористического толка, угрожающей безопасности государства и проживающих в нем граждан, говорится в пояснительной записке. Оперативная блокировка будет осуществляться в короткие сроки, достижение которых затруднительно в судебном порядке, пояснили авторы.

В последнее время все чаще отмечаются случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений, привел пример Пискарев.

Он убежден, что подобные деструктивные публикации, представляют угрозу для жизни и здоровья детей.

- Подростки в силу возрастных особенностей наиболее подвержены негативному влиянию, - констатировал глава комиссии. - Поэтому наш законопроект направлен не только на повышение безопасности информационного пространства, но и на предотвращение радикализации несовершеннолетних.

В сопроводительных материалах приводится статистика, доказывающая, что молодежная среда в силу своих возрастных особенностей наиболее подвержена негативному влиянию, в ней легче формируются радикальные взгляды и убеждения. По данным Генеральной прокуратуры, в 2019 году выявлено 445 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Из них больше половины - это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе 42 несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 17 лет).