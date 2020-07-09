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09.07.2020 13:48
Рубрика: Власть

Поправки о народном бюджете прошли второе чтение

Текст: Татьяна Замахина

В каждом селе или муниципалитете россияне смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и других важных для них вопросах. Законопроект о "народном бюджете" прошел второе чтение в Госдуме. В рамках основного чтения депутаты уточнили ряд нюансов.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Законопроект "Единой России" направлен на исполнение поручения главы государства. Согласно документу, жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных на решение местных проблем. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию. К проекту нужно будет приложить протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса или подписные листы, которые подтверждают поддержку проекта жителями муниципального образования или его части.

Внести проект может группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет. Все они должны проживать на территории соответствующего муниципального образования. Кроме того, с инициативой могут выступить органы территориального общественного самоуправления или староста сельского населенного пункта.

Проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней. В случае отказа властям придется его обосновать - список возможных причин четко прописан.

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В проекте должна быть поставлена приоритетная для местных жителей проблема. Кроме того, нужно описать ожидаемые результаты, рассчитать расходы и обозначить планируемые сроки. При этом граждане или организации смогут добавить к бюджетным средствам добровольные взносы. Не израсходованные на реализацию проекта средства подлежат возврату гражданам.

Как отметили в ЕР, законопроект предусматривает прозрачную процедуру подачи заявок, их отбора и вынесения решений властями. Поправки в закон о местном самоуправлении вступят в силу с 1 января 2021 года.

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