Порошенко и Байден обсуждали диверсию в Крыму

Экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший вице-президент США Джо Байден во время телефонных переговоров в 2016 году обсуждали проведение диверсионной операции в Крыму. Об этом, как передает strana.ua, свидетельствуют записи тех самых разговоров, которые представил 9 июля депутат Андрей Деркач. Это уже третья часть обнародованных им данных.

Как обратили внимание журналисты, из разговора становится понятно, что диверсионная операция в Крыму на тот момент уже была проведена, и Байдену это не понравилось. Он раскритиковал эти шаги Киева, заявив, что они создают риски эскалации и дают повод обвинить Украину.

Порошенко согласился с позицией собеседника, отметив, что он не снимает начальника разведки только потому, что не хотел бы, чтобы это увязывалось с событиями в Крыму.

Как обратил внимание Деркач, публикация этих сведений особо актуальна именно сейчас, поскольку главный фигурант тех событий - Валерий Кондратюк - вновь стал начальником разведки. Депутат опасается, что это назначение будет использовано Порошенко для того, чтобы свергнуть нынешнего президента Владимира Зеленского.

Как напоминает СМИ, в тот самом разговоре речь шла о событиях августа 2016 года. Тогда ФСБ РФ обнаружила группу диверсантов, готовивших серию терактов в Крыму. Украинская сторона тогда отрицала свою причастность.