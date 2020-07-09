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9 июля 2020 г.

Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 июля 2020 г. N 3 г. Минск "О присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2019 - 2020 годы"

Опубликован 9 июля 2020 г.

Высший Государственный Совет Союзного государства постановляет:

1. Присудить премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2019 - 2020 годы за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами - участниками Договора о создании Союзного государства:

Алаю Анатолию Ивановичу, кинорежиссеру высшей категории студии "Летопись" республиканского унитарного предприятия "Национальная киностудия "Беларусьфильм", члену республиканского общественного объединения "Белорусский союз кинематографистов", народному артисту Беларуси;

Ефремову Александру Васильевичу, режиссеру, художественному руководителю Заслуженного коллектива Республики Беларусь театра-студии киноактера республиканского унитарного предприятия "Национальная киностудия "Беларусьфильм", народному артисту Беларуси;

авторскому коллективу в составе: Марголиной Ирины Рафаиловны, сценариста, режиссера; Черкасовой Оксаны Леонтьевны, режиссера; Петкевич Елены Вячеславовны, режиссера; Кодюковой Ирины Валентиновны, режиссера.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства А. Лукашенко