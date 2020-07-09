Премьера Болгарии обвинили в создании "института преступности"

Лидер болгарской оппозиционной партии АБВ Румен Петков обвинил премьера республики Бойко Борисова в создании "института преступности".

Как заявил Петков в интервью БНР, Болгария должна принадлежать гражданам, а не государственным чиновникам. Политик призвал всех несогласных с линией действующего руководства страны выйти сегодня на протест перед зданием правительства.

Комментарий Петкова прозвучал, в частности, на фоне публикации фото Борисова, спящего в собственном доме у тумбочки, полной пачек с купюрами по 500 евро. Расследование в отношении скандальных снимков так и не было начато.

Действия местной оппозиции заметно активизировались в последнее время. Это вызвано, в первую очередь, серьезным экономическим кризисом в стране и регулярными коррупционными скандалами в высших эшелонах власти. С начала 2020 года антиправительственные митинги в Болгарии проводятся практически каждый месяц.