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Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 20:16
Рубрика: Власть

В форме прямой демократии

Президент высоко оценил организацию плебисцита по Конституции
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло на высочайшем организационном и демократическом уровне, несмотря на особую ситуацию, связанную с пандемией, считает президент Владимир Путин. В четверг он провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой и поблагодарил избиркомы всех уровней за колоссальную работу, которую они проделали в ходе плебисцита.

"В этом году ситуация была особенной, и, конечно, я внимательно смотрел за тем, как организована была работа. Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию, и в высшей степени демократически было все организовано", - отметил глава государства.

Фото: duma.gov.ru
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Количество нарушений было минимальным, о чем говорят наблюдатели и журналисты, добавил он. Глава ЦИК подтвердила - действительно, в ходе семидневного голосования было зафиксировано всего 33 нарушения. "Мы их выявили и вовремя предотвратили", - подчеркнула она. Еще 120 обращений, поступивших на "горячую линию" ЦИК, направлено руководителям регионов и в правоохранительные органы. "Это такой результат, за который не стыдно", - сказала Памфилова.

А что касается журналистов и наблюдателей, их количество было беспрецедентным, подчеркнула она. За процессом голосования следили более 526 тысяч представителей общественных организаций и политических партий, для работы на участках аккредитовались более 11 тысяч представителей СМИ - российских и иностранных. По оценкам ЦИК, голосование прошло "абсолютно свободно, беспрецедентно открыто и прозрачно" и стало "концентрированным выражением прямой демократии". "Только очень странные люди могли быть против такого волеизъявления", - считает Памфилова.

Особо Владимир Путин отметил меры по защите всех участников голосования от риска распространения коронавируса. "С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально", - считает президент. Он подчеркнул, что "после всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение". Он поинтересовался, как идет подготовка к Единому дню голосования 13 сентября. "Уже вовсю идет, - ответила Памфилова. - У нас почти 8700 кампаний разного уровня будет проходить в 83 регионах". Чтобы обеспечить безопасность, мы обсуждаем возможность провести ЕДГ в два или три дня, сказала она.

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