Приставы открыли горячую линию для "двойников" должников

Региональные управления Федеральной службы судебных приставов открыли горячие линии для граждан, чьи ФИО совпали с именами должников. Из-за развития электронных технологий все чаще банки блокируют денежные карты не настоящих должников, а их полных тезок.

"В такой ситуации во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по телефону горячей линии 8 (499) 558 19 94 ГУФССП России по г. Москве, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефону горячей линии принимаются в рабочие дни, с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, по пятницам - с 9.00 до 16.45, без перерыва, сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Как рассказывают в ведомстве, после получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.

"В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав - исполнитель примет меры к возврату денежных средств", - говорят в столичном управлении.

В свою очередь, в Федеральной службе судебных приставов подчеркнули, что подобные горячие линии открываются и во всех территориальных управлениях ведомства. Номера телефонов можно узнать на сайтах региональных подразделений.

В будущем исключить возможность таких ошибок позволят новые нормы, которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН). Изначально закон должен был вступить в силу в этом году, но дата была перенесена.

"В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года", - сообщают в ФССП России.