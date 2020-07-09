Путин: Голосование прошло на высочайшем демократическом уровне

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию и поблагодарил ЦИК за проделанную работу.

В ходе встречи с главой комиссии Эллой Памфиловой он отметил, что плебисцит прошел "по-современному, очень качественно", а также "с минимальным количеством нарушений".

"У людей была возможность высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию. В высшей степени демократически все было организовано", - считает глава государства.

"Я хочу поблагодарить вас, Элла Александровна, и, как говорят в этих случаях, в вашем лице всех коллег по всей стране и от себя, и от тех людей, которые принимали участие в голосовании", - добавил он.