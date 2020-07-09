Путин: Новые нормы Конституции должны получить развитие в каждом регионе РФ

"Все, что мы делаем, все пункты государственной политики строятся вокруг человека, направлены на сбережение здоровья, на создание условий для честного труда, для образования, воспитания детей", - сказал он в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

"Основные, фундаментальные принципы нашей политики нашли свое отражение и в обновленном тексте Конституции России", - отметил глава государства. "Важно, чтобы нормы Основного Закона получили развитие в каждом субъекте Федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте", - заявил он.

Многое, из того, что заложено в поправках, уже делается, продолжил президент. "По сути дела, мы в Конституции сегодня только закрепили то, что жизнь сама подняла наверх, - отметил он. - Нужно сделать так, чтобы люди чувствовали, видели реальные перемены к лучшему. А это в значительной степени зависит от эффективной, слаженной работы всех субъектов Федерации".