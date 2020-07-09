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09.07.2020 17:09
Рубрика: Власть

Путин: Новые нормы Конституции должны получить развитие в каждом регионе РФ

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает, что положительный эффект от принятия изменений в Основной Закон страны должны почувствовать все россияне, во всех регионах страны.

"Все, что мы делаем, все пункты государственной политики строятся вокруг человека, направлены на сбережение здоровья, на создание условий для честного труда, для образования, воспитания детей", - сказал он в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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"Основные, фундаментальные принципы нашей политики нашли свое отражение и в обновленном тексте Конституции России", - отметил глава государства. "Важно, чтобы нормы Основного Закона получили развитие в каждом субъекте Федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте", - заявил он.

Многое, из того, что заложено в поправках, уже делается, продолжил президент. "По сути дела, мы в Конституции сегодня только закрепили то, что жизнь сама подняла наверх, - отметил он. - Нужно сделать так, чтобы люди чувствовали, видели реальные перемены к лучшему. А это в значительной степени зависит от эффективной, слаженной работы всех субъектов Федерации".

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Президент Поправки в Конституцию РФ

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