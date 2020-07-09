Путин обсудит итоги голосования по поправкам с главой ЦИК Памфиловой

Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в формате видеоконференции. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он встретится с Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции. Разговор пойдет о состоявшемся голосовании по изменениям в Конституцию", - сказал он журналистам.

Глава ЦИК РФ подведет итоги и проинформирует президента о ходе голосования, добавил Песков.

Также представитель Кремля анонсировал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) с участием главы государства, где будут рассмотрены результаты деятельности АСИ в 2019 году и проекты на 2020 год. С докладами выступят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, глава Башкортостана Радий Хабиров.