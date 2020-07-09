Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в размере 15 процентов в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физического лица", - говорится в документе.

В поручении также указано, что средства от уплаты повышенного налога будут направлены на "оказание медицинской помощи (при необходимости за рубежом) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации".

Срок исполнения поручения - 24 июля.

В те же сроки правительство должно предоставить россиянам право уплачивать НДФЛ в отношении доходов, полученных от источников за пределами страны, "в фиксированном размере 5 млн рублей без декларирования таких доходов".