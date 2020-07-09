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09.07.2020 18:32
Рубрика: Власть

Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин дал поручение по реализации инициативы об увеличении НДФЛ на доход свыше 5 млн рублей в год. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в размере 15 процентов в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физического лица", - говорится в документе.

Фото: iStock
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В поручении также указано, что средства от уплаты повышенного налога будут направлены на "оказание медицинской помощи (при необходимости за рубежом) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации".

Срок исполнения поручения - 24 июля.

В те же сроки правительство должно предоставить россиянам право уплачивать НДФЛ в отношении доходов, полученных от источников за пределами страны, "в фиксированном размере 5 млн рублей без декларирования таких доходов".

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Налоги Президент НДФЛ и налоговые декларации

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