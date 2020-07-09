Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT-сфере

До конца июля правительство должно обеспечить введение налогового маневра в сфере IT-технологий. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам обращения к россиянам.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, касающихся установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6 процента, а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, в размере 0 процентов, предусмотрев при этом предоставление субъектам РФ соответствующей компенсации недополученных доходов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения 24 июля 2020 года.