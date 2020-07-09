Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин считает необходимым обобщить наработки регионов в социальной сфере в период борьбы с коронавирусом. Такое мнение он высказал в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Нужно обобщить опыт субъектов Федерации по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе - все наработки в рамках борьбы с пандемией", - отметил глава государства.

"Сейчас необходимо внимательно посмотреть на реальные жизненные ситуации, проблемы, с которым сталкиваются наши граждане, прежде всего, семьи с детьми, пожилые, люди с ограниченными возможностями здоровья", - добавил он.

Он также напомнил, что непосредственная задача АСИ - создать регионам стимулы для качественных изменений в социальной среде, в том числе - через подготовку управленческих кадров на местах и обмена эффективными практиками.