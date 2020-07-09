Путин поручил Орешкину обсудить создание условий для экспериментальных школ

Президент РФ Владимир Путин поручил своему помощнику Максиму Орешкину обсудить предложения по созданию условий для экспериментальных школ с инновационными подходами к обучению детей.

На заседании наблюдательного совета АСИ в четверг глава Сбербанка Герман Греф попросил главу государства дать соответствующее поручение правительству. "Нам нужны возможности регулирования специальных правовых режимов в области образования", - сказал он.

Греф сослался на законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций и отметил, что туда необходимо включить не только онлайн, а все образование, чтобы была возможность проводить эксперименты в школах, отрабатывать новые подходы к обучению.

Также он обратил внимание на еще одну проблему, которая стала актуальна в период пандемии, - это отсутствие технических средств, 25% школ не имеют интернета. Греф представил главе государства девайс, который позволяет использовать телевизор как суперкомпьютер. По сути, этот девайс, стоимостью 3 тысячи рублей, предоставляет доступ к образовательной среде.

Владимир Путин после доклада Грефа обратился к своему помощнику Максиму Орешкину: "Свяжитесь, пожалуйста, с Германом Оскаровичем, и его предложения пообсуждайте поподробнее, включая и работу над законопроектом, о котором он сказал".