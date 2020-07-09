Путин призвал сохранить эффективные меры поддержки бизнеса после пандемии

На заседании наблюдательного совета АСИ в четверг глава "Опоры России" Александр Калинин отметил, что правительство вместе с бизнесом быстро реализовывало предложенные президентом инициативы по поддержке, но важно, чтобы предприниматели о них знали. По его словам, если люди мало информированы о возможностях получения помощи, эффективность таких мер снижается.

Глава государства в ответ подчеркнул, что многие из мер поддержки бизнеса в период пандемии оказались очень эффективными. "И, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет - надеюсь, что это когда-то произойдет, - эта самая пандемия несчастная", - сказал Владимир Путин.

По его словам, нужно обобщить их, а также уделить внимание информационному сопровождению принимаемых решений.