Нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе, уверен Владимир Путин. Он поручил обобщить лучшие наработки в социальной сфере, а также успехи регионов в борьбе с пандемией коронавируса. На этой основе заработает проект Национальной социальной инициативы и будет составлен рейтинг качества жизни в регионах. Об этом президент заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Владимир Путин напомнил, что АСИ была создана девять лет назад. Открывая заседание, он поблагодарил агентство за продвижение значимых проектов. В непростой период борьбы с коронавирусом агентство сработало эффективно. По словам Путина, удалось "буквально с колес" запустить востребованные гражданами и нужные стране инициативы. Кроме того, работа АСИ позволила оказать "заметную, весомую поддержку семьям". В том числе в организации обучения детей в современном формате. И, что сегодня крайне важно, удалось помочь людям пожилого возраста, добавил президент. "Рассчитываю, что вы и дальше будете так же эффективно, солидарно действовать по ключевым направлениям национальной повестки", - обратился Путин к участникам заседания.

Из направлений работы АСИ он выделил сферу формирования благоприятной деловой среды. "Сейчас главное - наращивать усилия, улучшать деловую среду", - заявил президент. По его словам, для того чтобы принимать верные решения, надо понимать, с какими сложностями и ограничениями на местах сталкиваются компании, предприниматели, самозанятые граждане. Большую роль играет составляемый агентством рейтинг инвестклимата в регионах. По словам президента, он позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионального руководства по улучшению условий ведения бизнеса.

Рейтинг представила глава АСИ Светлана Чупшева. По ее словам, Москва заняла первое место, сохранив свое прошлогоднее лидерство. На втором месте - Татарстан, третью строчку рейтинга заняла Тульская область, год назад у нее было шестое место. Четвертое и пятое места - у Санкт-Петербурга и Московской области. Также в первую десятку рейтинга вошли Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Республика Башкортостан и Ярославская область. Хорошая тенденция - регионы Дальневосточного федерального округа продемонстрировали позитивную динамику в рейтинге, добавила Чупшева.

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что объем инвестиций в основной капитал Москвы за последние девять лет вырос примерно до 3 трлн рублей в год. Он отметил, что в городе многие процедуры удалось заметно упростить и ускорить. Например, подключение к инженерным сетям: если раньше в столице на это было отведено 150 дней, то сейчас - 25 дней. Мэр также сообщил, что Москва уже преодолела основные проблемы, связанные с периодом пандемии.

Усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане

Агентство стратегических инициатив готово предложить новый проект. Глава АСИ рассказала, что при помощи своего онлайн-ресурса агентство в условиях пандемии коронавируса узнавало о проблемах граждан, семей с детьми напрямую от людей. "В наших планах - описать и систематизировать проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются граждане, семьи, - рассказала она. - И под каждую ситуацию предложить набор системных решений, в том числе в виде наших проектов и лучших региональных практик, которые уже доказали свою эффективность".

Чупшева пояснила, что решения будут вырабатываться по аналогии с национальной предпринимательской инициативой и национальной технологической инициативой. Тогда агентство шло от конкретных проблем каждого предпринимателя. Теперь по такому же принципу хотели бы организовать работу с правительством, регионами, негосударственным сектором в социальной сфере. Кроме того, АСИ разрабатывает рейтинг, который оценит усилия регионов по созданию качественной среды для жизни россиян. Рейтинг охватит образование, здравоохранение, социальную поддержку, личную безопасность, экологию.

"Конечно, нельзя не поддержать и новую идею - национальную социальную инициативу", - отреагировал президент. Он попросил всех членов правительства подключиться к этой работе. "Сейчас необходимо внимательно посмотреть на реальные жизненные ситуации, проблемы, с которыми сталкиваются наши люди, - сказал Путин, - и прежде всего семьи с детьми, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья". Он поручил обобщить опыт регионов по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией.

Усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане, уверен Путин. "Причем на основе прямых опросов жителей нужно это делать", - сказал он. В связи с этим президент согласился с необходимостью сформировать консолидированный интегральный рейтинг качества жизни в субъектах РФ. Непосредственная задача АСИ при этом - создать для регионов стимул к качественным изменениям в социальной среде. Все пункты госполитики, подчеркнул он, должны строиться вокруг человека. "Важно, чтобы нормы Основного Закона получили развитие в каждом субъекте Федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте, - заявил глава государства. - Нужно сделать так, чтобы люди чувствовали, видели реальные перемены к лучшему. А это в значительной степени зависит от эффективной, слаженной работы всех субъектов Федерации".