Новости

Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле 21:23
Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса 21:17
Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать 21:05
В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении 20:10
Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди" 20:02
Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 19:42
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 19:31
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 19:17
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 19:07
Метро Петербурга будет работать до полуночи 19:01
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 18:53
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 18:36
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 18:32
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 18:32
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 18:30
Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT-сфере 18:28
Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии 18:26
Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд 18:25
В Москве на "фиолетовой" линии метро снизят тарифы на проезд 18:17
Археологи обнаружили 4200-летний "смайлик" в гигантском дольмене 18:13
Калининградский аэропорт возобновит круглосуточный режим работы 18:10
В Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула 18:09
Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе 18:03
Арендодателям отказали в отсрочке по уплате налогов 17:49
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 20:12
Рубрика: Власть

Идти от проблем

Президент Владимир Путин призвал создавать стимулы к качественным изменениям в социальной среде
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе, уверен Владимир Путин. Он поручил обобщить лучшие наработки в социальной сфере, а также успехи регионов в борьбе с пандемией коронавируса. На этой основе заработает проект Национальной социальной инициативы и будет составлен рейтинг качества жизни в регионах. Об этом президент заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Владимир Путин: Эффективные меры поддержки бизнеса не должны исчезнуть после пандемии. Фото: РИА Новости Владимир Путин: Эффективные меры поддержки бизнеса не должны исчезнуть после пандемии. Фото: РИА Новости
Владимир Путин: Эффективные меры поддержки бизнеса не должны исчезнуть после пандемии. Фото: РИА Новости

Владимир Путин напомнил, что АСИ была создана девять лет назад. Открывая заседание, он поблагодарил агентство за продвижение значимых проектов. В непростой период борьбы с коронавирусом агентство сработало эффективно. По словам Путина, удалось "буквально с колес" запустить востребованные гражданами и нужные стране инициативы. Кроме того, работа АСИ позволила оказать "заметную, весомую поддержку семьям". В том числе в организации обучения детей в современном формате. И, что сегодня крайне важно, удалось помочь людям пожилого возраста, добавил президент. "Рассчитываю, что вы и дальше будете так же эффективно, солидарно действовать по ключевым направлениям национальной повестки", - обратился Путин к участникам заседания.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин призвал сохранить эффективные меры поддержки бизнеса после пандемии

Из направлений работы АСИ он выделил сферу формирования благоприятной деловой среды. "Сейчас главное - наращивать усилия, улучшать деловую среду", - заявил президент. По его словам, для того чтобы принимать верные решения, надо понимать, с какими сложностями и ограничениями на местах сталкиваются компании, предприниматели, самозанятые граждане. Большую роль играет составляемый агентством рейтинг инвестклимата в регионах. По словам президента, он позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионального руководства по улучшению условий ведения бизнеса.

Рейтинг представила глава АСИ Светлана Чупшева. По ее словам, Москва заняла первое место, сохранив свое прошлогоднее лидерство. На втором месте - Татарстан, третью строчку рейтинга заняла Тульская область, год назад у нее было шестое место. Четвертое и пятое места - у Санкт-Петербурга и Московской области. Также в первую десятку рейтинга вошли Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Республика Башкортостан и Ярославская область. Хорошая тенденция - регионы Дальневосточного федерального округа продемонстрировали позитивную динамику в рейтинге, добавила Чупшева.

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что объем инвестиций в основной капитал Москвы за последние девять лет вырос примерно до 3 трлн рублей в год. Он отметил, что в городе многие процедуры удалось заметно упростить и ускорить. Например, подключение к инженерным сетям: если раньше в столице на это было отведено 150 дней, то сейчас - 25 дней. Мэр также сообщил, что Москва уже преодолела основные проблемы, связанные с периодом пандемии.

Усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане

Агентство стратегических инициатив готово предложить новый проект. Глава АСИ рассказала, что при помощи своего онлайн-ресурса агентство в условиях пандемии коронавируса узнавало о проблемах граждан, семей с детьми напрямую от людей. "В наших планах - описать и систематизировать проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются граждане, семьи, - рассказала она. - И под каждую ситуацию предложить набор системных решений, в том числе в виде наших проектов и лучших региональных практик, которые уже доказали свою эффективность".

Чупшева пояснила, что решения будут вырабатываться по аналогии с национальной предпринимательской инициативой и национальной технологической инициативой. Тогда агентство шло от конкретных проблем каждого предпринимателя. Теперь по такому же принципу хотели бы организовать работу с правительством, регионами, негосударственным сектором в социальной сфере. Кроме того, АСИ разрабатывает рейтинг, который оценит усилия регионов по созданию качественной среды для жизни россиян. Рейтинг охватит образование, здравоохранение, социальную поддержку, личную безопасность, экологию.

Путин в ближайшее время обсудит с кабмином реализацию нацпроектов

"Конечно, нельзя не поддержать и новую идею - национальную социальную инициативу", - отреагировал президент. Он попросил всех членов правительства подключиться к этой работе. "Сейчас необходимо внимательно посмотреть на реальные жизненные ситуации, проблемы, с которыми сталкиваются наши люди, - сказал Путин, - и прежде всего семьи с детьми, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья". Он поручил обобщить опыт регионов по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией.

Усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане, уверен Путин. "Причем на основе прямых опросов жителей нужно это делать", - сказал он. В связи с этим президент согласился с необходимостью сформировать консолидированный интегральный рейтинг качества жизни в субъектах РФ. Непосредственная задача АСИ при этом - создать для регионов стимул к качественным изменениям в социальной среде. Все пункты госполитики, подчеркнул он, должны строиться вокруг человека. "Важно, чтобы нормы Основного Закона получили развитие в каждом субъекте Федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте, - заявил глава государства. - Нужно сделать так, чтобы люди чувствовали, видели реальные перемены к лучшему. А это в значительной степени зависит от эффективной, слаженной работы всех субъектов Федерации".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Поправки в Конституцию РФ

Главное сегодня

В ГД выявили попытки зарубежного влияния на голосование по Конституции
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Полиция: Мэра Сеула нашли мертвым
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации