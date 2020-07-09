Путин в ближайшее время обсудит с кабмином реализацию нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время обсудит с правительством реализацию национальных проектов.

На заседании наблюдательного совета АСИ в четверг губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность существенного увеличения финансирования нацпроекта поддержки предпринимательства с учетом того, что регионам нужно преодолевать последствия пандемии коронавируса.

"Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать. Поговорим и о вашем предложении", - ответил губернатору глава государства.