Путин: Вспышек COVID-19 после голосования по поправкам не было

Никаких вспышек заболеваемости коронавирусом после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Глава государства отметил, что с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано идеально.

"И среди членов избиркомов не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией. И после всех этих мероприятий 1 июля очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение", - сказал Путин.

Президент выразил благодарность главе ЦИК и ее коллегам.

"Что касается демократических процедур, то это было сделано тоже на самом высоком уровне. Я хочу вас за это поблагодарить", - отметил Владимир Путин.