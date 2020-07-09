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09.07.2020 13:40
Рубрика: Происшествия

Путину доложат о настроениях в медиаотрасли в связи с делом Сафронова

Текст: Ксения Воронцова

Президенту РФ Владимиру Путину доложат о настроениях в медиаотрасли в связи с арестом советника главы "Роскосмоса", экс-журналиста Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
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"Безусловно, настроение отрасли - это то, что должно быть и будет докладываться президенту, и те взгляды, которые озвучивают представители отрасли, тоже, безусловно, будут доводиться до сведения президента", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля обратил внимание, что глава государства не может заниматься следствием, которое ведется в отношении отдельно взятых граждан. "Сейчас ведется следствие. И президент просто не может заниматься следствием, которое ведут в отношении отдельно взятых граждан, даже таких известных, как ваш коллега Сафронов", - сказал Песков.

И естественно, отметил он, это следствие в силу озвученных обвинений осуществляется в закрытом режиме.

Происшествия Правосудие Следствие Президент

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