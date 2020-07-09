Работникам старше 40 лет будут ежегодно давать выходной для диспансеризации

Новости

Ученые нашли научное объяснение феномену "мертвой воды" 13:52
Поправки о народном бюджете прошли второе чтение 13:48
В Кабардино-Балкарии с 10 июля откроются курорты и гостиницы 13:45
В Алтайском крае вновь зафиксирована массовая гибель пчел 13:44
Путин обсудит итоги голосования по поправкам с главой ЦИК Памфиловой 13:43
Минпросвещения и Минкультуры запустили акцию "Кинолето" 13:43
Путину доложат о настроениях в медиаотрасли в связи с делом Сафронова 13:40
В помещениях администрации президента Болгарии начались обыски 13:37
Собянин рассказал о снижении числа ковидных пневмоний в Москве 13:37
Стадионы в Москве разрешили заполнять на 50% 13:35
Возбуждено уголовное дело по взлому аккаунта депутата Госдумы Горелкина 13:34
В Забайкалье Су-30 на учениях перехватили условного нарушителя 13:28
Песков: Решение об отставке Фургала не принято 13:28
Путину докладывали о деле Фургала в установленном порядке 13:27
Павлюченко вошел в список лучших нападающих "Тоттенхэма" этого века 13:24
Джаред Лето сыграет в "Троне 3" под музыку Daft Punk 13:22
Врачи нашли потенциальный ключ к лечению скрытой болезни печени 13:20
На Вологодчине сбежавшего из колонии осужденного нашли через 11 часов 13:18
Москвичи начали распродавать квартиры ради переезда в новостройки 13:15
Стали известны цены на Spotify в России 13:10
Семьям погибших военных повысят пенсию 13:09
Москва отменяет масочный режим на улицах 13:09
Михаил Мишустин возобновил поездки по регионам 13:05
Володин о Фургале: Правоохранители действовали правильно 13:03
Как хорошее вино: 23-летняя Toyota оказалась вдвое дороже новой 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 13:22
Рубрика: Экономика

Работникам старше 40 лет будут ежегодно давать выходной для диспансеризации

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении от работы граждан от 40 лет в тот день, когда они проходят диспансеризацию.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Правом можно будет воспользоваться один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минздрав утвердил рекомендации для возобновления диспансеризации

Согласно правительственным поправкам, работник будет обязан подтверждать использование выходного на поход к врачам. Для этого нужно будет предоставить справку медицинской организации. Однако доказательства понадобятся только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

Поправки направлены на увеличение продолжительности активной трудовой жизни россиян, отметили в кабмине.

Сейчас работникам при прохождении диспансеризации предоставляется такое право на один рабочий день один раз в три года, а лицам предпенсионного возраста и пенсионерам - на два рабочих дня один раз в год.

"Это решение позволит нашим гражданам ежегодно получать дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, - прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, - люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате".

Фото: Руслан Журкин
В регионах возобновилась диспансеризация населения

По словам спикера, в результате многие просто отказываются от осмотра, однако именно регулярное прохождение диспансеризации - залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний.

"Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан", - согласен с выводом кабмина Володин.

Экономика Работа

Главное сегодня

Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
Международные чартеры могут запустить после летнего сезона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском "вторжении"
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками