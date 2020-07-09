Работникам старше 40 лет будут ежегодно давать выходной для диспансеризации

Правом можно будет воспользоваться один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Согласно правительственным поправкам, работник будет обязан подтверждать использование выходного на поход к врачам. Для этого нужно будет предоставить справку медицинской организации. Однако доказательства понадобятся только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

Поправки направлены на увеличение продолжительности активной трудовой жизни россиян, отметили в кабмине.

Сейчас работникам при прохождении диспансеризации предоставляется такое право на один рабочий день один раз в три года, а лицам предпенсионного возраста и пенсионерам - на два рабочих дня один раз в год.

"Это решение позволит нашим гражданам ежегодно получать дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, - прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, - люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате".

По словам спикера, в результате многие просто отказываются от осмотра, однако именно регулярное прохождение диспансеризации - залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний.

"Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан", - согласен с выводом кабмина Володин.