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09.07.2020 08:48
Рубрика: Спорт

ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего

Текст: Максим Домчев

Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча. По данным канала TyC Sports, российский клуб и аргентинский "Сан-Лоренсо" достигли договоренности о трансфере игрока. Как сообщается, ЦСКА заплатит 8,5 миллионов евро за 80% прав на игрока.

Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости
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Сообщается, что футболист подпишет с российским клубом контракт на четыре года, по которому будет получать около 1,5 миллионов евро в год. Ранее аргентинская сторона отказывалась продавать футболиста, но в ходе переговоров сторонам все же удалось достигнуть соглашения.

Помимо ЦСКА футболистом интересовались ведущие клубы итальянской Серии А. На счету Гайча один матч за сборную Аргентины, а за клуб в нынешнем сезоне он провел 12 матчей и забил пять голов.

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