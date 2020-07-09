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09.07.2020 09:38
Рубрика: Общество

Еще 1173 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Столичные врачи вылечили еще 1173 пациента от коронавирусной инфекции. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала:

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1173 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162086 человек.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

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