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09.07.2020 15:30

Липецкая область стала лидером рейтинга инвестактивности

Липецкая область возглавила рейтинг инвестиционной активности регионов, составленный деловым журналом "Инвест-Форсайт". В его основу легли информационные сообщения о вложениях бизнеса в строительство и развитие промышленных предприятий, аграрного комплекса и инфраструктурных проектов. В июне в дайджест авторов рейтинга вошли 23 публикации о регионе.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Липецкий губернатор Игорь Артамонов отмечает, что лидерские позиции - результат эффективной инвестиционной политики. Он напомнил, что вложения в основной капитал в области в первом квартале 2020 года выросли на 26 процентов, и, по данным Росстата, их объем составил 23,5 миллиарда рублей. При этом инвесторы вкладывают преимущественно прибыль и собственные средства, только 16 процентов названной суммы - заемные деньги банков.

Артамонов отмечает, что инвестпривлекательности региона способствует областное законодательство. Нормативная база здесь совершенствуется постоянно. Так, недавно были приняты льготы по налогу на имущество для тепличных комплексов. Их предоставят на восьмилетний период. Глава администрации Липецкой области подписал соответствующее распоряжение в рамках закона "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области".

Фото: Администрация Липецкой области
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Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, в июне в области стартовали сразу несколько крупных инвестиционных проектов в регионе.

Так, компания "ИстАгро Дон" начинает строительство первого в России завода по производству пребиотиков. Введено в эксплуатацию локомотивное ремонтное депо на станции Елец. МТС завершил работы по обеспечению покрытия трассы М4 "Дон" на территории Липецкой области голосовой связью и скоростным мобильным интернетом. Сразу несколько участков дорог были сданы после ремонта и реконструкции в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" с опережением графика. В Ельце запущен комплекс по очистке бытовых и промышленных стоков АО "Энергия".

Инвесторов, готовых развивать Липецкую промышленность, аграрный комплекс, дорожную сеть, коммунальную инфраструктуру и связь, увеличивая налоговую базу и улучшая качество жизни в регионе, Игорь Артамонов называет сторонниками.

- При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве вместе мы сможем добиться серьезного роста, - отмечает он.

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