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09.07.2020 16:57
Рубрика: Культура

Международная книжная ярмарка пройдет в Москве в начале сентября

Текст: Наталья Лебедева
Со 2 по 6 сентября в столице пройдет 33-я Московская международная книжная ярмарка. Одно из важнейших профессиональных событий года в этот раз сменит прописку и пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". Разумеется, с соблюдением всех необходимых санитарных правил и норм.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Проведение ММКЯ станет еще одним убедительным доказательством того, что, несмотря на все сложности, книжная отрасль России жива. Первым шагом стало проведение книжного фестиваля "Красная площадь", а теперь издатели готовят для своих читателей огромное количество книжных новинок, которые не смогли отпечатать в весенний сезон.

"Проведение ММКЯ в начале сентября в привычном формате - как никогда важно. Спасибо мэру Москвы Сергею Собянину, что для проведения ярмарки в этом году будет предоставлено одно из лучших городских пространств в сердце нашей столицы - исторический "Манеж". А поскольку даты ММКЯ совпадают с Днем города Москвы, то литературные встречи будут проходить не только в Манеже, но и в других знаковых местах города, в виртуальном пространстве и привлекут внимание читающей общественности к писателям, поэтам, ко всей книжной индустрии, которая серьезно пострадала во время пандемии", - приводит слова руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского пресс-служба ведомства.

Участников и гостей ярмарки ждут встречи с авторами, презентации книжных новинок, автограф-сессии, дискуссии, лекции и мастер-классы.

Важнейшим профессиональным событием станет конференция "Как книжная индустрия выходит из пандемии коронавируса: стратегии выживания и направления поддержки", которая пройдет под эгидой Международной ассоциации издателей (IPA).

По сложившейся традиции на ярмарке наградят победителей ведущих книжных конкурсов: "Книга года", "Искусство книги" и "Ревизор".

Организаторы готовят и специальную онлайн-программу, чтобы наблюдать за самыми яркими событиями можно было из разных уголков страны и миры.
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Отдельная тема - зарубежные гости. Их приезд и участие будут во многом зависеть от эпидемиологической ситуации. Но уже точно известно, что Почетным гостем станет Республика Корея.

На площадке, посвященной детской литературе и книгоизданию, главной темой станет Международная детская книжная ярмарка, которая впервые пройдет в России в 2021 году.

В оргкомитете ММКЯ видят свою миссию в том, чтобы поддержать средние и малые издательства и независимые книжные магазины. Поэтому они смогут получить стандартный выставочный стенд на безвозмездной основе. А для региональных издательств, которые не смогли принять участие в книжном фестивале "Красная площадь", будет организована специальная площадка.

Все подробности можно уже сейчас узнать на официальном сайте 33-й ММКЯ.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Московская международная книжная выставка-ярмарка Гид-парк

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