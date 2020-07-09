Москва стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Москва второй год подряд становится лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. На втором месте - Республика Татарстан, на третьем -​ Тульская область. Итоги рейтинга объявили на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Владимир Путин напомнил, что рейтинг составляется на основе мнения самих предпринимателей об усилиях регионов по созданию условий для ведения бизнеса. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что объем ежегодных инвестиций в основной капитал в столице за последние 9 лет увеличился в 2,3 раза и приблизился к трем триллионам рублей.

Другими словами, каждый рубль, вложенный государством, привлекает три рубля, вкладываемых инвесторами. "И если мы будем обеспечивать поддержку инвестиционного климата не только с точки зрения административных услуг, но и вложений государства, мы получим, несомненно, отклик инвесторов, - говорит глава Москвы. - Мы считаем, что можно в основном сохранить тот инвестиционный потенциал, который накопили за предыдущие годы, а это будет основой дальнейшего движения вперед".

Инвестиционная привлекательность столицы растет благодаря целому комплексу мер, направленных как на улучшение облика города, создание комфортной среды и развитие транспорта, так и на модернизацию инженерной инфраструктуры, которая обеспечивает ввод капитальных объектов. Упрощены в городе и многие административные процедуры. Например, сроки подключения к инженерным сетям сократились в шесть раз - со 150 до 25 дней. К тому же, чтобы получить эти услуги, предпринимателям не нужно бегать по кабинетам, все процессы автоматизированы и достаточно обратиться на портал мэра и правительства Москвы и, таким образом, оформить проектную документацию, разрешение на строительство и др.

Оценили предприниматели и портал поставщиков. Московский опыт электронных закупок распространили уже на 36 регионов. Сегодня 160 тысяч предприятий малого бизнеса могут участвовать в закупках в режиме онлайн.

"У нас очень много заявок от субъектов РФ на подключение к этой платформе, - рассказала глава Агенства стратегических инициатив Светлана Чупшева. - Очень хорошо, что действительно быстро к ней можно подключиться. И малый бизнес имеет возможность доступа к закупкам, которые организует Москва и московские учреждения".