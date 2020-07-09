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09.07.2020 21:14
Рубрика: Экономика

Москва стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Текст: Любовь Проценко
Москва второй год подряд становится лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. На втором месте - Республика Татарстан, на третьем -​ Тульская область. Итоги рейтинга объявили на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Владимир Путин напомнил, что рейтинг составляется на основе мнения самих предпринимателей об усилиях регионов по созданию условий для ведения бизнеса. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что объем ежегодных инвестиций в основной капитал в столице за последние 9 лет увеличился в 2,3 раза и приблизился к трем триллионам рублей.

Другими словами, каждый рубль, вложенный государством, привлекает три рубля, вкладываемых инвесторами. "И если мы будем обеспечивать поддержку инвестиционного климата не только с точки зрения административных услуг, но и вложений государства, мы получим, несомненно, отклик инвесторов, - говорит глава Москвы. - Мы считаем, что можно в основном сохранить тот инвестиционный потенциал, который накопили за предыдущие годы, а это будет основой дальнейшего движения вперед".

Фото: Центр международной торговли
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Инвестиционная привлекательность столицы растет благодаря целому комплексу мер, направленных как на улучшение облика города, создание комфортной среды и развитие транспорта, так и на модернизацию инженерной инфраструктуры, которая обеспечивает ввод капитальных объектов. Упрощены в городе и многие административные процедуры. Например, сроки подключения к инженерным сетям сократились в шесть раз - со 150 до 25 дней. К тому же, чтобы получить эти услуги, предпринимателям не нужно бегать по кабинетам, все процессы автоматизированы и достаточно обратиться на портал мэра и правительства Москвы и, таким образом, оформить проектную документацию, разрешение на строительство и др.

Оценили предприниматели и портал поставщиков. Московский опыт электронных закупок распространили уже на 36 регионов. Сегодня 160 тысяч предприятий малого бизнеса могут участвовать в закупках в режиме онлайн.

"У нас очень много заявок от субъектов РФ на подключение к этой платформе, - рассказала глава Агенства стратегических инициатив Светлана Чупшева. - Очень хорошо, что действительно быстро к ней можно подключиться. И малый бизнес имеет возможность доступа к закупкам, которые организует Москва и московские учреждения".

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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