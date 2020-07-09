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09.07.2020 15:40
Рубрика: Власть

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Текст: Айсель Герейханова
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Столица сохранила свое прошлогоднее лидерство. Об этом рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета с участием Владимира Путина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В начале разговора президент России попросил АСИ рассказать о регионах, улучшающих бизнес-климат.

"По вашей инициативе ежегодно составляется национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Федерации, он действительно позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса", - сказал Путин.

Фото: iStock
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"На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года", - сообщила Чупшева. Она отметила, что в прошлом году Москва также была на первом месте, но в этом году столица показала кратно лучший результат. На втором месте - Татарстан, третью строчку рейтинга заняла Тульская область, год назад занимавшая шестое место. Четвертое и пятое места заняли Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку рейтинга попали Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Республика Башкортостан и Ярославская область.

В ходе заседания Путин также подчеркнул, что принятое девять лет назад решение о создании АСИ было правильным, потому что эта структура всегда на первое место ставит запросы людей, снимает преграды для деловых и социальных инициатив.

"За 9 лет работы вы значительно расширили свои компетенции и потенциал, что - особо отмечу - позволило вам в непростой для нашей страны период борьбы с эпидемией буквально с колес и в короткие сроки запустить достаточно востребованные обществом, гражданами нужные нам сегодня инициативы", - отметил глава государства.

Видео: RT

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