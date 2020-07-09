Москвичи начали распродавать квартиры ради переезда в новостройки

Около 60-70 процентов квартир в московских новостройках покупаются с использованием средств от продажи вторичного жилья. Москвичи продают свои квартиры в старых домах, чтобы переехать в современное жилье с высоким уровнем благоустройства и развитой инфраструктурой. Об этом рассказали в компании "НДВ-Супермаркет Недвижимости".

Там подсчитали, что в июне спрос на вторичное жилье вырос на 15% - на рынок после ограничений вернулись покупатели, которым нужно решить жилищный вопрос. При этом многие продавцы отказались от идеи продажи, чтобы сократить контакты и снизить риски заражения коронавирусом.

"Но из того предложения, которое осталось в реализации, скупается сейчас абсолютно все, - говорит представитель компании Елена Мищенко. - Многие боятся остаться с "фантиками" в преддверии второй волны режима самоизоляции. Люди торопятся вложиться до сентября".

В результате покупаются даже самые неликвидные предложения, включая квартиры на первых этажах, в плохом состоянии и т.д. Впрочем, жилье с хорошим ремонтом, а также в домах под реновацию тоже пользуется высоким спросом.

Продавцы стараются не упускать возможность и зачастую вкладывают полученные от продажи деньги снова в жилье, но теперь в новостройки. Из-за этого растет популярность услуги взаимозачета.