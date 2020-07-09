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09.07.2020 08:09
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: На ВДНХ появился макет станции "Салют-6"

Текст: Любовь Проценко

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина:

- В павильоне "Космос" главной выставки страны появились новые экспонаты. Среди них макет орбитальной станции "Салют-6" и макет ракеты по проекту Константина Циолковского. Ждет посетителей и новая мультимедийная зона, посвященная спутнику "ВДНХ-80". Его запустили на орбиту в прошлом году - к 80-летию выставки.

Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Проект космической ракеты, разработанный Константином Циолковским более чем за полвека до первых полетов, существовал только на бумаге. Но специалисты сумели по чертежам построить модель ракеты, которая, по мнению автора, в будущем должна была отправиться в космос. Внешне она отличается от современных ракет-носителей, но принцип строения, заложенный ученым, используется и сегодня.

Интересно, что для запуска с Земли Циолковский предлагал так называемый ракетный поезда. По сути, те самые многоступенчатые носители, которые стартуют с сейчас с наших космодромов. Этот экспонат стал частью стенда, посвященного Циолковскому, который расположен в зоне "КБ-1. Космический бульвар" в самом начале экспозиции.

В зоне, посвященной космическим станциям серии "Салют", появился макет советской станции "Салют-6", которая провела на орбите почти пять лет - с 1977 по 1981 годы. Она впервые была оснащена двумя стыковочными узлами, позволившими присоединять к ней пилотируемые корабли серии "Союз" и автоматические грузовые корабли серии "Прогресс" одновременно. "Салют-6" стала первой станцией, которую посетили международные экипажи. Иностранными участниками этих экспедиций были космонавты из Чехословакии, Польши, ГДР, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии. Всего на станции побывали 27 человек.

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