Наталья Сергунина: На ВДНХ появился макет станции "Салют-6"

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина:

- В павильоне "Космос" главной выставки страны появились новые экспонаты. Среди них макет орбитальной станции "Салют-6" и макет ракеты по проекту Константина Циолковского. Ждет посетителей и новая мультимедийная зона, посвященная спутнику "ВДНХ-80". Его запустили на орбиту в прошлом году - к 80-летию выставки.

Проект космической ракеты, разработанный Константином Циолковским более чем за полвека до первых полетов, существовал только на бумаге. Но специалисты сумели по чертежам построить модель ракеты, которая, по мнению автора, в будущем должна была отправиться в космос. Внешне она отличается от современных ракет-носителей, но принцип строения, заложенный ученым, используется и сегодня.

Интересно, что для запуска с Земли Циолковский предлагал так называемый ракетный поезда. По сути, те самые многоступенчатые носители, которые стартуют с сейчас с наших космодромов. Этот экспонат стал частью стенда, посвященного Циолковскому, который расположен в зоне "КБ-1. Космический бульвар" в самом начале экспозиции.

В зоне, посвященной космическим станциям серии "Салют", появился макет советской станции "Салют-6", которая провела на орбите почти пять лет - с 1977 по 1981 годы. Она впервые была оснащена двумя стыковочными узлами, позволившими присоединять к ней пилотируемые корабли серии "Союз" и автоматические грузовые корабли серии "Прогресс" одновременно. "Салют-6" стала первой станцией, которую посетили международные экипажи. Иностранными участниками этих экспедиций были космонавты из Чехословакии, Польши, ГДР, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии. Всего на станции побывали 27 человек.