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09.07.2020 19:04
Рубрика: Экономика

Первое место по привлекательности инвестиций в рейтинге Агентства стратегических инициатив заняла Москва

Текст: Любовь Проценко
Москва заняла первое место по привлекательности инвестиций в рейтинге Агентства стратегических инициатив.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета агентства сообщила:

- На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте. Мы думали, что лидерам уже некуда расти, что они уже имеют самые короткие сроки, все услуги предоставляются в электроном виде, предприниматели получают все необходимые меры поддержки, они доступны и востребованы. Москва показала кратно лучший результат, чем в прошлом году.

Фото: Центр международной торговли
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Авторы рейтинга провели опрос около 500 тысяч предпринимателей по всей стране. Учитывались такие показатели, как удобство ведения бизнеса в том регионе, где находится предприниматель, какие там меры поддержки можно получить, какая инфраструктура доступна для бизнеса, сроки, процедуры и затраты необходимые для получения государственных услуг, разрешительных документов, доступность кадров в регионе, контрольно-надзорная деятельность.

Особенностью Москвы, по мнению Светланы Чупшевой, является то, что она выстраивает свою социальную политику вокруг человека.

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