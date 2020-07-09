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09.07.2020 17:12
Рубрика: Происшествия

Под Тверью при взрыве газа в жилом доме погибла женщина

Текст: Анна Скудаева (Тверь)
Фото: СУ СК РФ по Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме погибла женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В Казани произошел взрыв газа в пятиэтажке

Взрыв бытового газа на первом этаже пятиэтажного дома на улице 9 января в городе Вышний Волочек Тверской области произошел в 14:24 9 июля.

- Предварительно, причиной происшествия послужило нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования, - говорится в сообщении.

На место ЧП выехала оперативно-следственная группа. После инцидента жителей дома эвакуировали. В списках погибших - один человек. Это жительница квартиры, в которой произошел взрыв.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Взрывы газа в домах

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