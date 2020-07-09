Под Тверью при взрыве газа в жилом доме погибла женщина

В Тверской области в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме погибла женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Взрыв бытового газа на первом этаже пятиэтажного дома на улице 9 января в городе Вышний Волочек Тверской области произошел в 14:24 9 июля.

- Предварительно, причиной происшествия послужило нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования, - говорится в сообщении.

На место ЧП выехала оперативно-следственная группа. После инцидента жителей дома эвакуировали. В списках погибших - один человек. Это жительница квартиры, в которой произошел взрыв.