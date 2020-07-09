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09.07.2020 19:57
Рубрика: Власть

Надбавка за улицу

Полицейским некоторых подразделений увеличили оклады на 6 тысяч рублей
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Уже за июль многие российские полицейские получат повышенные зарплаты. Прибавка к окладу предусмотрена распоряжением правительства, 7 июля подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно документу из правительственного резервного фонда в пользу МВД России выделяются бюджетные ассигнования в размере 1,3 млрд рублей. При этом средства выделяются не просто на нужды ведомства, а с конкретной целью - "на увеличение денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел РФ". Далее идет пояснение, полицейским каких именно подразделений следует начислить надбавку. В основном это полицейские, несущие службу на улице, а не в кабинетах.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Зарплату, согласно правительственному распоряжению, повысят полицейским, служащим в "строевых подразделениях патрульно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, транспортной полиции, полках полиции".

Есть в документе и еще одна оговорка - размер окладов увеличится у полицейских перечисленных подразделений, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

В среднем зарплаты полицейских, подпадающих под перечисленные требования, вырастут на 6 тысяч рублей. А так как в столичных регионах правонарушителей гораздо больше, то и работы здесь у полицейских больше.

Стоит напомнить, что в июне текущего года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оклады российских военных и полицейских вырастут на 3 процента с 1 октября 2020 года.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Экономика Работа Охрана труда Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург

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