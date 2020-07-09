Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео

Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы. На видео видно, как речная вода прокладывает новое русло через частный жилой сектор.

Два дома были смыты, еще 30 подтоплены. 50 местных жителей пришлось эвакуировать из домов. "Пострадало также четыре дороги, две из них полностью размыты", - сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, который сейчас находится на месте происшествия. По его словам, на полную ликвидацию последствий случившегося, в том числе и на восстановление дорог, понадобится 3-4 дня.