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09.07.2020 11:45
Рубрика: Происшествия

Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео

Текст: Ирина Рыбникова

Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы. На видео видно, как речная вода прокладывает новое русло через частный жилой сектор.

Фото: youtube.com
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Два дома были смыты, еще 30 подтоплены. 50 местных жителей пришлось эвакуировать из домов. "Пострадало также четыре дороги, две из них полностью размыты", - сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, который сейчас находится на месте происшествия. По его словам, на полную ликвидацию последствий случившегося, в том числе и на восстановление дорог, понадобится 3-4 дня.

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