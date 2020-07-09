Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе

В Подмосковье прокуратура начала проверку в связи с затоплением жилого сектора в Рузе из-за прорыва дамбы. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на месте происшествия находится городской прокурор Николай Развозжаев. "Ход проверочных мероприятий и соблюдение прав граждан, чьи домовладения попали в зону подтопления, взяты прокуратурой Московской области на контроль", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Рузе подтоплены 29 приусадебных участка с 29 частными домами, смыло два ветхих дома и сарай. Эвакуированы 52 человека, из них семь детей.