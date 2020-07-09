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09.07.2020 14:02
Рубрика: Происшествия

СК примет участие в устранении последствий подтопления в Рузе

Текст: Сергей Бабкин

Представители СК примут участие в ликвидации последствий ЧП в подмосковной Рузе.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
В подмосковной Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГСУ СК, по поручению руководства на место направлен глава следственного отдела Можайска Николай Берестянский. "Он принял участие в работе группы по устранению последствий стихийного бедствия", - приводит агентство слова представителя Следственного комитета.

Ранее "РГ" сообщала, что во время прокладки обводного канала река Городянка размыла техническую насыпь. Вода залила жилую часть города, подтоплены 29 садовых домов с участками, смыто два частных дома и одно хозяйственное строение. Эвакуированы 45 взрослых и 7 детей. Власти Подмосковья заявили, что окажут помощь всем нуждающимся и восстановят городскую инфраструктуру в кратчайшие сроки.

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