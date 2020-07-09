Следственный комитет по Москве объявил о начале доследственной проверки по ситуации с курьерами сервиса доставки "Деливери Клаб".

В апреле и мае спрос на доставку еды вырос почти в десять раз на фоне режима самоизоляции. Курьеры в конце весны стали одной из самых востребованных вакансий на рынке труда. Фото: Константин Заваржин

Накануне сотрудники курьерской службы этой популярной фирмы объявили, что будут отказываться развозить заказы поскольку они уже больше двух месяцев не получают зарплату. А это по российским законам уже уголовно наказуемо.

По их уверениям демонстративно отказываются выполнять заказы около 300 курьеров. Без зарплаты курьеры оказались в бедственном положении, о чем во всеуслышание заявил их профсоюз. И добавил, что часть сотрудников уже лишилась арендованного жилья, ночует в парках Москвы и подъездах домов. У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей.

Профсоюз от лица курьеров выступил с требованиями к компании. Заявили о немедленной выплате долгов, отмене системы штрафов и восстановлении на работе уволенных курьеров. После этого появилась информация о том, что долги по зарплатам будут погашены до 6 июля. Но начало доследственной проверки говорит, что этого не произошло.

23-30 млрд рублей - годовой объем рынка доставки еды. На Delivery Club приходится 20-25% от общего объема.

Доследственная проверка Следственного комитета продлится месяц и даст ответ на главный вопрос- есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

В последнее время, сказали корреспонденту "РГ" в СК подобных дел о невыплатах гражданам заработанных денег немало и они успешно расследуются. Надо сказать, что суды также строго стали карать за невыплату, давая очень даже реальные сроки.

Как работают доставщики еды

В апреле и мае спрос на доставку продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов вырос почти в 10 раз на фоне самоизоляции, а одними из самых востребованных на рынке труда стали курьеры, следует из данных Росстата. В июне пресс-служба сервиса доставки еды Delivery Club сообщила о небывалом количестве майских заказов - 5,5 млн за месяц.

Как агрегатор доставки Delivery Club получает комиссию от ресторанов, учитывая, что на Delivery Club и "Яндекс.Еду" приходится примерно третья часть всех ресторанов в Москве и Московской области, еще треть в Санкт-Петербурге и оставшаяся треть - в крупных городах, сообщила "РГ" доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Условия у агрегаторов довольно жесткие, для несетевых и нераскрученных ресторанов может составлять до 37% от стоимости заказа. Для известных и дорогих заведений комиссия в среднем - 25%.

При этом по итогам рекордных продаж часть курьеров Delivery Club два месяца не могли получить зарплату. Но 9 июля, после того как к делу подключился Следственный комитет, в компании сообщили, что большинству курьеров зарплаты все-таки выплатили. В общей сложности в течение двух месяцев ее не могли получить 326 человек. Оказалось, все они были трудоустроены у подрядчика - логистической компании "Амароли", которая деньги от заказчика получала, но зарплаты людям не платила. "В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача - помочь курьерам. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику денежные средства для погашения долгов", - говорит представитель компании.

Сами курьеры рассказывают, что они доставляли еду и продукты от компании Delivery Club, которая не признавала их своими работниками, поскольку формально договоры с ними заключили фирмы-посредники. Но они не были официально устроены в штат, а числились по гражданско-правовому договору, который не предусматривает соцгарантий. То есть работали без отпуска, больничных и выплат при увольнении.

За защиту прав работников выступила частная профсоюзная организация профсоюз "Курьер". Она не входит в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), а свою деятельность осуществляет через соцсеть "ВКонтакте". Ни ее телефона, ни адреса на странице в соцсети не указано. При этом в ФНПР отметили, что к ним за поддержкой курьеры не обращались, но готовы помочь, если к ним обратятся.

Delivery Club сообщила, что расторгает отношения с "Амароли" и выражает возмущение его непрофессиональным и безответственным поведением. "В связи с этим мы полностью меняем систему контроля подрядчиков: внедряем новые продуктовые и операционные инструменты для проверки своевременности выплат, а также дополнительные критерии отбора логистических компаний. Мы всегда стремились работать только с проверенными подрядчиками, но, как показала текущая ситуация, этого оказалось недостаточно", - отмечают в Delivery Club.

По данным Торгово-промышленной палаты, число курьеров, занятых в сфере онлайн-доставки еды из ресторанов, - более 3 тысяч человек. Годовой объем рынка оценивается в 23-30 млрд рублей. На Delivery Club приходится примерно 20-25% рынка.

Подготовили Елена Манукиян, Екатерина Петрова