Собянин: Основные проблемы, касающиеся пандемии, в Москве преодолены

Основные проблемы, связанные с пандемией коронавируса, в Москве преодолены. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на заседании наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

- Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая еще продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, мы преодолели, - сказал он.

По мнению Собянина, у Москвы есть все шансы восстановить экономику, в том числе в пострадавших отраслях. "Сегодня можно констатировать, что торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса, общепит вышли на уровень 2019 года", - подчеркнул глава города.