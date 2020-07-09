Прибавка по площадям в этом году составила 300 тысяч гектаров в сравнении с прошлым годом. В частности, посевная площадь была увеличена под яровой пшеницей, кукурузой на зерно, рисом, подсолнечником, овощами, льном-долгунцом. По оценке минсельхоза, урожай зерновых в этом году составит до 122,5 миллиона тонн зерна (в прошлом сезоне - 120,6 миллиона тонн), в том числе 75 миллионов тонн пшеницы.
По данным Центра агроаналитики минсельхоза, на 2 июля зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади почти 1,8 миллиона гектаров (3,8 процента к площади уборки). Собрано чуть более 5,6 миллиона тонн зерна (минус 7,2 миллиона тонн к прошлому году). Урожайность пока оценивается на уровне 31,3 центнера с гектара, тогда как в прошлом году она составляла 41,4 центнера с гектара. Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади чуть более 1,2 миллиона гектаров, собрано около 3,6 миллиона тонн пшеницы (минус 5 миллионов тонн к прошлому году). Урожайность составляет 29,5 центнера с гектара (в прошлом году - 46,6).
Но, несмотря на не слишком оптимистичные первые данные, все эксперты рынка уверены: урожай в этом сезоне в любом случае не будет меньше прошлогоднего. Компенсировать потери получится благодаря Центральному Черноземью и Поволжью.
20 мая 2020 года на совещании, посвященном АПК, президент России Владимир Путин напомнил, что сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн, и добавил, что страна последовательно осваивает глобальные рынки и входит в число ведущих экспортеров продуктов питания по ряду позиций.
Результатом продуманной государственной политики в АПК стал рост удельной урожайности на 25 процентов за 10 лет и экспорт в 2019 году сельхозпродукции на сумму 25,6 миллиарда долларов, отмечает президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. По темпам роста в прошлом году АПК втрое обогнал рост российского ВВП, а за пять месяцев этого года сельское хозяйство прибавило 3 процента, причем динамика роста выше прошлогодней, добавляет эксперт.
По его мнению, эти показатели в значительной степени обеспечены ростом применения минеральных удобрений. На конец июня предприятия РАПУ уже поставили более 65 процентов от годовой потребности АПК в минеральных удобрениях, которая к тому же недавно была скорректирована минсельхозом в сторону увеличения. Это соответствует росту закупок по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 20 процентов. При этом Россия остается единственной страной в мире, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж, подчеркивает Гурьев.
Одна из характерных особенностей сельскохозяйственной отрасли - необходимость постоянно принимать долгосрочные решения, исправить неверное решение почти невозможно, говорит эксперт. Простой пример: подготовка к весенним полевым работам начинается осенью, как только собран урожай. Определяется структура сева, закупаются семена, минеральные удобрения. Весной сожалеть о том, что ты что-то не то заготовил или посеял, уже поздно. "Цена ошибки в сельском хозяйстве слишком высока: на кону финансовая устойчивость АПК и продовольственная безопасность страны. Поэтому разумно просчитывать действия на несколько шагов вперед, чтобы непрерывно обеспечивать себя здоровыми и безопасными продуктами питания за счет интенсивного использования природного ресурсного потенциала земель, а в долгосрочной перспективе - заботиться о воспроизводстве плодородия и здоровье почв, применяя "витамины плодородия" - российские минеральные удобрения, обладающие эталонными экологическими характеристиками", - поясняет Андрей Гурьев.
Ошибки начинаются обычно с общих решений: бизнес ориентируется на ту политику в отношении производства и регулирования рынков, которую осуществляют соответствующие ведомства, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "Правила должны быть долгосрочные, понятные, незыблемые, рыночные, они не должны становиться жертвой конъюнктурных подходов", - считает он.
Допустим, следствием запрета на экспорт зерна может стать снижение цен на него на внутреннем рынке. В результате аграрии заработают меньше и вряд ли смогут купить необходимое количество удобрений. А если государство поддерживает необходимый уровень маржинальности бизнеса, то бизнес сделает все, чтобы больше и эффективнее произвести продукции, повысить урожайность и т.д., поясняет эксперт.
В этом смысле выгоднее не давить на рынок запретами и ограничениями, а обеспечить адресную продовольственную помощь нуждающимся. Продовольственная безопасность предполагает доступность продуктов, а она достигается либо соответствующим уровнем доходов, либо адресной поддержкой отдельных категорий граждан.
Фермер ошибается один раз, но каждый год, напоминает известную поговорку вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Но ошибки бывают разные, подчеркивает он. Сейчас в России многие аграрии научились хотя бы отчасти просчитывать риски. Раньше зачастую было так: в одном сезоне какую-то культуру сеяли мало - цена возрастала, и на следующий сезон на нее переключалось полстраны, соответственно, цена падала, и крестьяне терпели убытки. Сейчас такие ситуации возникают редко. "Если в промышленном производстве мое оборудование настроено делать только гайки, то в сельском хозяйстве можно варьировать культуры в рамках севооборота", - говорит эксперт. Аграрии приобрели современную технику, умеют пользоваться СЗР и удобрениями, обеспечены IT-поддержкой, пользуются механизмами агрострахования.
Но есть и ошибки другого рода. Принято считать, что чем больше выделит крестьянам денег государство, тем лучше. "У нас было замечательное управленческое решение - субсидирование процентной ставки по кредитам. Это дало взрывной рост кредитования, инвестиций. Но выданные кредиты были многолетние: надо каждый год закладывать новые деньги под выданные ранее кредиты, и возможность кредитования, если не будет постоянной бюджетной подпитки, будет сокращаться, нужно просто обслуживать старые", - говорит Александр Корбут. Сейчас идет постоянное расширение поддержки компаний агропромышленного комплекса, и рынок уже воспринимает это как должное.
Каждая поддерживаемая программа по отдельности, безусловно, важна. Однако, по мнению Корбута, это распыляет средства тонким слоем. И вместо того, чтобы за два-три года решить какую-то проблему, мы ее растягиваем лет на 10. А размытые проекты всегда трудно контролировать. Нужно выполнить 147 показателей, выполнили 120, а оставшиеся 27 - это вроде бы совсем немного, но снижает эффективность госпрограммы.
Планируется, что к 2024 году по сравнению с 2017 годом валовая продукция сельского хозяйства вырастет примерно на 12 процентов. Но это очень мало, уверен эксперт. "У нас маленькая аграрная экономика - меньше, чем в США или в Европе, в 5-6 раз. С Китаем вообще не сравниваю - там она больше раз в 15. Если при такой маленькой экономике рост составляет даже 12 процентов, добиться экспорта продукции на 45 миллиардов долларов, как это декларируется, практически невозможно", - считает Александр Корбут.
Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства:
- В целом по стране посевная прошла в штатном режиме. Общая площадь сева превысила 80 миллионов гектаров - это максимальный уровень за последние пять лет. Состояние посевов сегодня позволяет рассчитывать на достойный урожай: не ниже уровня прошлого года. Первые результаты уборочных работ, которые начались в южных регионах страны, пока несколько ниже прошлогоднего уровня - это связано с воздействием засухи и возвратных весенних холодов. Тем не менее показатели Доктрины продовольственной безопасности страны в 2020 году по основным продуктам растениеводства, несомненно, будут достигнуты.