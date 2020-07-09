Сегодня, 9 июля, в Брянской области начинает работу традиционная выставка "Всероссийский день поля". Учитывая необычные обстоятельства пандемии, она пройдет в смешанном формате - деловая программа вынесена в онлайн. Посевная кампания в этом году была завершена в конце июня, и практически сразу же на юге страны началась уборка урожая.

Прибавка по площадям в этом году составила 300 тысяч гектаров в сравнении с прошлым годом. В частности, посевная площадь была увеличена под яровой пшеницей, кукурузой на зерно, рисом, подсолнечником, овощами, льном-долгунцом. По оценке минсельхоза, урожай зерновых в этом году составит до 122,5 миллиона тонн зерна (в прошлом сезоне - 120,6 миллиона тонн), в том числе 75 миллионов тонн пшеницы.

По данным Центра агроаналитики минсельхоза, на 2 июля зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади почти 1,8 миллиона гектаров (3,8 процента к площади уборки). Собрано чуть более 5,6 миллиона тонн зерна (минус 7,2 миллиона тонн к прошлому году). Урожайность пока оценивается на уровне 31,3 центнера с гектара, тогда как в прошлом году она составляла 41,4 центнера с гектара. Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади чуть более 1,2 миллиона гектаров, собрано около 3,6 миллиона тонн пшеницы (минус 5 миллионов тонн к прошлому году). Урожайность составляет 29,5 центнера с гектара (в прошлом году - 46,6).

Но, несмотря на не слишком оптимистичные первые данные, все эксперты рынка уверены: урожай в этом сезоне в любом случае не будет меньше прошлогоднего. Компенсировать потери получится благодаря Центральному Черноземью и Поволжью.

20 мая 2020 года на совещании, посвященном АПК, президент России Владимир Путин напомнил, что сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн, и добавил, что страна последовательно осваивает глобальные рынки и входит в число ведущих экспортеров продуктов питания по ряду позиций.

Результатом продуманной государственной политики в АПК стал рост удельной урожайности на 25 процентов за 10 лет и экспорт в 2019 году сельхозпродукции на сумму 25,6 миллиарда долларов, отмечает президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. По темпам роста в прошлом году АПК втрое обогнал рост российского ВВП, а за пять месяцев этого года сельское хозяйство прибавило 3 процента, причем динамика роста выше прошлогодней, добавляет эксперт.

Страна осваивает глобальные рынки и входит в число ведущих экспортеров продуктов питания

По его мнению, эти показатели в значительной степени обеспечены ростом применения минеральных удобрений. На конец июня предприятия РАПУ уже поставили более 65 процентов от годовой потребности АПК в минеральных удобрениях, которая к тому же недавно была скорректирована минсельхозом в сторону увеличения. Это соответствует росту закупок по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 20 процентов. При этом Россия остается единственной страной в мире, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж, подчеркивает Гурьев.

Одна из характерных особенностей сельскохозяйственной отрасли - необходимость постоянно принимать долгосрочные решения, исправить неверное решение почти невозможно, говорит эксперт. Простой пример: подготовка к весенним полевым работам начинается осенью, как только собран урожай. Определяется структура сева, закупаются семена, минеральные удобрения. Весной сожалеть о том, что ты что-то не то заготовил или посеял, уже поздно. "Цена ошибки в сельском хозяйстве слишком высока: на кону финансовая устойчивость АПК и продовольственная безопасность страны. Поэтому разумно просчитывать действия на несколько шагов вперед, чтобы непрерывно обеспечивать себя здоровыми и безопасными продуктами питания за счет интенсивного использования природного ресурсного потенциала земель, а в долгосрочной перспективе - заботиться о воспроизводстве плодородия и здоровье почв, применяя "витамины плодородия" - российские минеральные удобрения, обладающие эталонными экологическими характеристиками", - поясняет Андрей Гурьев.

Ошибки начинаются обычно с общих решений: бизнес ориентируется на ту политику в отношении производства и регулирования рынков, которую осуществляют соответствующие ведомства, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "Правила должны быть долгосрочные, понятные, незыблемые, рыночные, они не должны становиться жертвой конъюнктурных подходов", - считает он.

Допустим, следствием запрета на экспорт зерна может стать снижение цен на него на внутреннем рынке. В результате аграрии заработают меньше и вряд ли смогут купить необходимое количество удобрений. А если государство поддерживает необходимый уровень маржинальности бизнеса, то бизнес сделает все, чтобы больше и эффективнее произвести продукции, повысить урожайность и т.д., поясняет эксперт.

В этом смысле выгоднее не давить на рынок запретами и ограничениями, а обеспечить адресную продовольственную помощь нуждающимся. Продовольственная безопасность предполагает доступность продуктов, а она достигается либо соответствующим уровнем доходов, либо адресной поддержкой отдельных категорий граждан.

Принято считать,что чем больше денег даст государство селянам, тем лучше. Но это не так

Фермер ошибается один раз, но каждый год, напоминает известную поговорку вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Но ошибки бывают разные, подчеркивает он. Сейчас в России многие аграрии научились хотя бы отчасти просчитывать риски. Раньше зачастую было так: в одном сезоне какую-то культуру сеяли мало - цена возрастала, и на следующий сезон на нее переключалось полстраны, соответственно, цена падала, и крестьяне терпели убытки. Сейчас такие ситуации возникают редко. "Если в промышленном производстве мое оборудование настроено делать только гайки, то в сельском хозяйстве можно варьировать культуры в рамках севооборота", - говорит эксперт. Аграрии приобрели современную технику, умеют пользоваться СЗР и удобрениями, обеспечены IT-поддержкой, пользуются механизмами агрострахования.

Но есть и ошибки другого рода. Принято считать, что чем больше выделит крестьянам денег государство, тем лучше. "У нас было замечательное управленческое решение - субсидирование процентной ставки по кредитам. Это дало взрывной рост кредитования, инвестиций. Но выданные кредиты были многолетние: надо каждый год закладывать новые деньги под выданные ранее кредиты, и возможность кредитования, если не будет постоянной бюджетной подпитки, будет сокращаться, нужно просто обслуживать старые", - говорит Александр Корбут. Сейчас идет постоянное расширение поддержки компаний агропромышленного комплекса, и рынок уже воспринимает это как должное.

Каждая поддерживаемая программа по отдельности, безусловно, важна. Однако, по мнению Корбута, это распыляет средства тонким слоем. И вместо того, чтобы за два-три года решить какую-то проблему, мы ее растягиваем лет на 10. А размытые проекты всегда трудно контролировать. Нужно выполнить 147 показателей, выполнили 120, а оставшиеся 27 - это вроде бы совсем немного, но снижает эффективность госпрограммы.

Планируется, что к 2024 году по сравнению с 2017 годом валовая продукция сельского хозяйства вырастет примерно на 12 процентов. Но это очень мало, уверен эксперт. "У нас маленькая аграрная экономика - меньше, чем в США или в Европе, в 5-6 раз. С Китаем вообще не сравниваю - там она больше раз в 15. Если при такой маленькой экономике рост составляет даже 12 процентов, добиться экспорта продукции на 45 миллиардов долларов, как это декларируется, практически невозможно", - считает Александр Корбут.

Комментарий

Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства:

- В целом по стране посевная прошла в штатном режиме. Общая площадь сева превысила 80 миллионов гектаров - это максимальный уровень за последние пять лет. Состояние посевов сегодня позволяет рассчитывать на достойный урожай: не ниже уровня прошлого года. Первые результаты уборочных работ, которые начались в южных регионах страны, пока несколько ниже прошлогоднего уровня - это связано с воздействием засухи и возвратных весенних холодов. Тем не менее показатели Доктрины продовольственной безопасности страны в 2020 году по основным продуктам растениеводства, несомненно, будут достигнуты.