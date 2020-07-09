Рекордные площади под пшеницу, подсолнечник и кукурузу выделили в этом году аграрии южных регионов ЦФО. По мнению аналитиков, такая "перестройка" связана с желанием заработать на экспорте и снизить риски на фоне общей неопределенности в экономике.

"Еще осенью 2019-го было ясно, что на юге увеличат посевы пшеницы и ячменя как высокодоходных и стабильных культур. В центральной зоне провели рекордный сев озимых. А весной заняли огромный клин яровой пшеницей. Картина нетипична: на протяжении 20 лет, наоборот, шел сдвиг в сторону озимых. Близки к рекордным цифры по севу подсолнечника и кукурузы, - рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Хозяйства Воронежской области сделали акцент на культурах, востребованных у потребителей за рубежом. Посевы кукурузы, ярового ячменя и сои увеличились здесь на 40, 23 и 15 тысяч гектаров соответственно. "Этому способствовали и новые меры господдержки экспортных направлений, введенные минсельхозом. Соответственно, меньше к прошлому году посеяно крупяных культур: овса, проса, гречихи", - добавили в департаменте аграрной политики региона.

Структурные изменения связаны и с тем, что в Центральной России ввели в строй современные сушильные установки и элеваторы. Они позволят оперативно обрабатывать урожай зерновых, предлагать заказчикам продукцию более высокого качества и сохранять ее до тех пор, пока не рынке не установится выгодная цена. Ранее, к примеру, производство кукурузы на зерно интенсивно развивалось, а сушилок и элеваторов не хватало. Уборка часто "уходила в зиму" и возобновлялась весной. Поэтому хозяйства стали меньше заниматься этой культурой. Теперь кукуруза легко отвоюет позиции благодаря хорошей рентабельности и новым рынкам сбыта, уверен Дмитрий Рылько.

"То же самое мы видим и по сое. Центральные регионы ставили по ней рекорды, а потом наступило разочарование. Причем отечественные компании импортируют огромные объемы соевого шрота на фоне перепроизводства собственного сырья. Причина проста: нет переработки. Несколько таких заводов сейчас как раз строится", - добавил он.

Сахарная свекла из числа фаворитов выбыла. В прошлом году прекрасный урожай сыграл против производителей, обрушив закупочные цены на сладкий корень. В одной только Воронежской области собрали 6,8 миллиона тонн. Из-за низкой стоимости сахара хозяйства не получили желаемой отдачи и в 2020-м сократили посевные площади по свекле на 20 тысяч гектаров, сообщил глава регионального департамента аграрной политики Алексей Сапронов.

Агрофирмы сделали акцент на культурах, востребованных у зарубежных потребителей

По данным опроса, проведенного ВЦИОМом по заказу компании "Сингента", две трети растениеводов центральной и южной части России рассчитывают в этом году повысить урожайность. Но сделать это будет сложно, так как по многим культурам показатели близки к максимальным.

"Урожайность кукурузы в среднем по холдингу достигла 11 тонн с гектара в зачетной массе. Расти с такой отметки гораздо сложнее, чем, скажем, с восьми до десяти тонн.

Скачок может дать только дифференцированное внесение семян и удобрений", - пояснил гендиректор "Грейнрус Агро" (Курская область) Сергей Мирюк.

К тому же традиционные проблемы аграриям Черноземья создает погода. В начале года стояла сушь, в мае пошли ливни, по ночам бывало холодно. Ситуация с пшеницей, ячменем и соей выправилась, а вот кукуруза стала отставать в развитии. Вдобавок из-за дождей прервались гербицидные обработки. Сорняки так разрослись, что треть посеянной кукурузы спасти не удастся - она не переносит затенения, отметил Мирюк.

Воронежцы о гибели сельхозкультур пока официально не сообщали. Состояние озимых здесь в июне оценивали как хорошее и удовлетворительное - в первой декаде июля планируют начать уборку. Поздние яровые также не внушали серьезных опасений. Прохладный май может отразиться на урожае земляники и некоторых видов овощных культур, отметили чиновники.

В оценках будущего урожая и его доходности аграрии, как обычно, крайне осторожны. Весной хозяйства уже превысили плановые расходы из-за колебаний курса доллара, цены на семена и средства защиты растений выросли на 20 процентов. При нынешней стоимости валюты растениеводы по итогам сезона "просядут" и по выручке, и по прибыли, считает гендиректор курского холдинга.

"Если во время уборочной кампании доллар будет стоить 68 рублей, то у нас снизится даже рублевая выручка. Экспорт может провалиться: юг страны не захочет работать по таким ценам, - подчеркнул Сергей Мирюк. - Если государство будет активно сдерживать естественную конкуренцию, все будут пытаться одновременно вывезти зерно в долларовую зону, создавать пиковые нагрузки для мощностей по перевалке. Потеряем и маржу, и привлекательность бизнеса".

Тем временем

На Тамбовщине развивают цифровые сервисы, помогающие аграриям снизить издержки. В середине июня на поля, обрабатываемые холдингом "Русагро", вышли 20 беспилотных комбайнов. Программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot позволяет машине автономно двигаться по кромке поля, рядкам зерновых или валкам скошенных растений. Система автоматически сообщает оператору о препятствиях на пути или об уходе с маршрута в случае ручного управления. Операторы могут отследить движение каждого комбайна по треку в режиме реального времени.

По оценке экспертов, затраты при использовании беспилотных машин будут на 40 процентов ниже, а эффективность уборочных работ вырастет. В 2020-2021 годах "Русагро" планирует установить Cognitive Agro Pilot на 242 зерноуборочных комбайнах в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях, а также Приморском крае.