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09.07.2020 18:17
Рубрика: Экономика

В Москве на "фиолетовой" линии метро снизят тарифы на проезд

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве снизят стоимость проезда на "фиолетовой" ветке метро. Эксперимент проведут вне часа пик. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Снизить тарифы городские власти планируют ориентировочно в сентябре. Как ожидается, скидка на проезд составит от 30 до 50%. "Эксперимент рассчитан где-то на восемь-десять месяцев", - сказал Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".

Эксперимент, добавил чиновник, обязательным не будет: каждый пассажир решит, как ему удобнее передвигаться в метро.

Если задумка, призванная перераспределить нагрузку на подземку, окажется удачной, тарифы снизят и на других линиях.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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