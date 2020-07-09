В Москве на "фиолетовой" линии метро снизят тарифы на проезд

В Москве снизят стоимость проезда на "фиолетовой" ветке метро. Эксперимент проведут вне часа пик. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Снизить тарифы городские власти планируют ориентировочно в сентябре. Как ожидается, скидка на проезд составит от 30 до 50%. "Эксперимент рассчитан где-то на восемь-десять месяцев", - сказал Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".

Эксперимент, добавил чиновник, обязательным не будет: каждый пассажир решит, как ему удобнее передвигаться в метро.

Если задумка, призванная перераспределить нагрузку на подземку, окажется удачной, тарифы снизят и на других линиях.