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09.07.2020 18:32
Рубрика: Экономика

В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону

Текст: Ирина Огилько

В Москве стартовали гидравлические испытания тепловых сетей. Эта работа поможет качественно подготовить систему к новому отопительному сезону. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"До конца лета будут проведены гидравлические испытания на 16,4 тысячи километров тепловых сетей, в настоящее время начались работы на первых 100 участках общей протяженностью 1732 километра во всех административных округах", - отметил Петр Бирюков.

Фото: PhotoXPress.ru
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Он пояснил, что сети на этот период выведены из-под нагрузки, поэтому в 13 тысячах зданий, в том числе почти 7,5 тысячах жилых домов, действуют ограничения на поставку горячей воды.

В ходе проведения гидравлических испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что также подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - уже отремонтировано 118 тепловых пунктов, проводятся работы по капитальному ремонту линий электропередач.

"Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр 9,7 километра водопроводных и 3,5 километра канализационных сетей, отремонтировали 124 пожарных гидранта и более 4 тысяч колодцев, - отметил Петр Бирюков. - В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт 125 газорегуляторных пунктов и 450 километров наружных газопроводов, реконструировали еще 25 километров".

Петр Бирюков: Городские службы переведены в режим повышенной готовности

Бирюков отметил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

По данным столичных властей, все мероприятия будут завершены в срок - до 1 сентября.

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