В Москве на Семеновской площади началась реставрация легендарного кинотеатра "Родина" - одного из немногих сохранившихся в городе памятников постконструктивизма. Инвестор обещает закончить работы до конца следующего года, восстановив фасады и интерьеры, а также вернув главную изюминку здания - открытую крышу, куда летом сможет попасть любой желающий.

"Родина" несколько лет назад вошла в состав 39 кинотеатров, которые город продал частной компании на условиях создания в них районных центров - площадок, совмещающих в себе торговую, развлекательную и культурно-социальную функцию. Первый центр на месте кинотеатра "Ангара" открыли в конце прошлого года, до конца этого лета планируют открыть еще шесть. Все они находятся на окраинах, где зачастую не хватает не только кинотеатров, но и современных кафе, ресторанов и магазинов.

Архитектурный памятник среди 39 кинотеатров только один - "Родина". Поэтому его не снесут и не реконструируют, как другие здания. Напротив, реставраторов ждет довольно большая и кропотливая работа по приданию постройке ее первоначального облика. "Здание кинотеатра является одним из немногих сохранившихся в Москве памятников постконструктивизма, - отмечает глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Этот стиль был популярен в 1930-х годах, некоторые историки архитектуры называют его советским ар-деко. Он сочетал в себе четкие линии и совершенную симметрию конструктивизма с колоннами, капителями, фризами и другими декоративными элементами классической архитектуры. За более чем 80-летнюю историю своего существования кинотеатр пережил несколько реконструкций. Но его исторический облик почти не изменился".

Восстанавливать реставраторам придется только небольшие элементы. Например, по историческим документам воссоздадут металлические и деревянные ограждения лестниц, раскроют заложенные в конце 1960-х оконные проемы, в том числе восьмигранное окно на втором этаже.