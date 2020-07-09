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09.07.2020 13:17
Рубрика: Общество

В Москве проходит Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Текст: Андрей Васянин
Центр проведения федерального этапа онлайн-чемпионата - ведущий экономический вуз страны РЭУ им. Г.В. Плеханова. Юбилейный, 10-й, чемпионат идет дистанционно - собрав, однако, благодаря этому, рекордное количество участников.

В регионах России за попадание в финал боролись - тоже онлайн - больше 7400 участников, женщины от 55 лет и мужчины от 60, а вышли в финальную стадию команды из 69 субъектов России и 15 стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта, Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Финляндии, Чехии. За звание лучшего знатока IT-технологий бьются, в итоге, 254 компьютерных эрудита.

Службы цифровизации РЭУ им. Г.В. Плеханова обеспечили жюри и организаторам возможность в реальном времени, в формате ZOOM-конференции, наблюдать одновременно за всеми финалистами и контролировать ход выполнения заданий.

Участников соревнований приветствовали пришедший в РЭУ, в Ситуационный центр социально-экономического развития регионов РФ (где находится центр управления чемпионатом) Председатель правления Пенсионного фонда Максим Топилин, первый зампредседателя Комитета Совета федерации по социальной политике и Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко и ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин.

Фото: iStock
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… Участники - некоторых видно на большом экране в зале Центра - соревнуются в трех номинациях: выполняя задания по работе с поисковиком Яндекс, в способности ориентироваться на портале Пенсионного фонда России, и в умении соблюдать правила безопасности в Интернете. Все задания разработаны преподавателями РЭУ, сотрудниками "Лаборатории Касперского" и ПФР. В зале информационного центра за участниками, разбитыми по регионам, следят прокторы-кураторы, помогающие финалистам разобраться с техническими проблемами - и пресекающие их попытки посмотреть ответ в телефоне или попросить помощь у сведущей родни.

Итоги соревнования будут подведены жюри во главе с Юлией Романовой, доцентом кафедры информатики РЭУ - и их результаты будут соединены с оценками за домашние задания: каждый из участников финала подготовил презентацию на тему "Семейные истории Великой Победы".

Финалисты борются за награды в личном первенстве в категориях "начинающих" или "уверенных" пользователей IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете.

Результаты соревнований будут объявлены 10 июля.

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