В Москве проходит Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

В регионах России за попадание в финал боролись - тоже онлайн - больше 7400 участников, женщины от 55 лет и мужчины от 60, а вышли в финальную стадию команды из 69 субъектов России и 15 стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта, Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Финляндии, Чехии. За звание лучшего знатока IT-технологий бьются, в итоге, 254 компьютерных эрудита.
Службы цифровизации РЭУ им. Г.В. Плеханова обеспечили жюри и организаторам возможность в реальном времени, в формате ZOOM-конференции, наблюдать одновременно за всеми финалистами и контролировать ход выполнения заданий.
Участников соревнований приветствовали пришедший в РЭУ, в Ситуационный центр социально-экономического развития регионов РФ (где находится центр управления чемпионатом) Председатель правления Пенсионного фонда Максим Топилин, первый зампредседателя Комитета Совета федерации по социальной политике и Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко и ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин.
… Участники - некоторых видно на большом экране в зале Центра - соревнуются в трех номинациях: выполняя задания по работе с поисковиком Яндекс, в способности ориентироваться на портале Пенсионного фонда России, и в умении соблюдать правила безопасности в Интернете. Все задания разработаны преподавателями РЭУ, сотрудниками "Лаборатории Касперского" и ПФР. В зале информационного центра за участниками, разбитыми по регионам, следят прокторы-кураторы, помогающие финалистам разобраться с техническими проблемами - и пресекающие их попытки посмотреть ответ в телефоне или попросить помощь у сведущей родни.
Итоги соревнования будут подведены жюри во главе с Юлией Романовой, доцентом кафедры информатики РЭУ - и их результаты будут соединены с оценками за домашние задания: каждый из участников финала подготовил презентацию на тему "Семейные истории Великой Победы".
Финалисты борются за награды в личном первенстве в категориях "начинающих" или "уверенных" пользователей IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете.
Результаты соревнований будут объявлены 10 июля.