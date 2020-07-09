В Москве снова открылись места для деловых и романтических встреч

В Москве после снятия ограничений продолжают открываться кафе, рестораны, летние веранды и фитнес-клубы. Главное условие - соблюдение норм и требований Роспотребнадзора.

В ресторанах ввели электронные меню на планшетах, чтобы оградить гостей от лишних контактов. Фото: Центр международной торговли

Все они вышли из карантина с серьезными экономическими потерями из-за долгого простоя. Но не все стремятся тут же возместить упущенное за счет клиентов. А даже наоборот.

Одним из них является Центр международной торговли, который не прекращал оказывать услуги своим арендаторам, клиентам и гостям весь период вынужденной изоляции. Но некоторые направления бизнеса ЦМТ все-таки пришлось поставить на паузу. На время были закрыты фитнес-клубы, рестораны работали только навынос. Вынужден был приостановить деятельность Конгресс-центр.

Недавно на территории комплекса вновь открылись летние веранды, заработали рестораны и бары, фитнес-клубы. Но даже несмотря на новые программы, дополнительные предложения, акции и скидки не все пока готовы тренироваться в закрытых помещениях, ужинать в ресторанах. Эпидемия хоть и пошла на спад, но еще не закончилась.

И предложение фитнес-клуба ЦМТ пополнила новая услуга - специально для своих клиентов тренеры разработали программу утренних бесплатных тренировок в парке "Красная Пресня". Помимо этого еще во время вынужденной изоляции для всех желающих оставаться в форме начали проводить онлайн-тренировки, консультации с диетологом и фитнес-врачом. Для удобства потенциальных клиентов внедрена услуга онлайн-экскурсии по клубу.

Для всех, кто сейчас предпочитает отдых на свежем воздухе, в ЦМТ доступны летние веранды с видом на Москву-реку и утопающий в зелени парк, уютный и всегда прохладный утренний дворик, а также небольшое уютное патио в окружении деревьев, расположенное вблизи фонтана.

К открытию во всех ресторанах комплекса шеф-повара подготовили новое меню, в основе которого вкусные и легкие летние блюда, десерты полностью из натуральных ингредиентов и яркие, обогащенные витаминами прохладительные напитки. Остались в меню и любимые хиты посетителей.

Чтобы оградить гостей от лишних контактов с предметами многократного использования, была внедрена новая услуга - электронные меню на планшетах, которые проходят антисептическую обработку в присутствии гостя, непосредственно перед подачей. Еще одна новинка периода пандемии - услуга TakeAway. Любое блюдо из меню можно заказать заранее и забрать с собой.

На двадцатом этаже Клубного корпуса одного из отелей ЦМТ на днях открылся новый панорамный ресторан. За его столиками с высоты птичьего полета хорошо видны Новый Арбат, шпили сталинских высоток, башни бизнес-центра "Москва-Сити" и набережная Москвы-реки. В отдельном зале ресторана с лучшим видом на центр столицы доступна услуга "ресторан для двоих".

На протяжении всего времени самоизоляции Центр международной торговли функционировал в режиме 24/7 для всех своих арендаторов.

В целях обеспечения защиты здоровья сотрудников компаний-клиентов, помимо основных мер, для арендаторов появились дополнительные опции по клинингу офиса. В переговорных комнатах кресла расположили в шахматном порядке для высвобождения большего пространства и обеспечения социального дистанцирования.

Для удобства арендаторов и клиентов запущены сервисы с расширенным функционалом и широким спектром услуг для юридических и физических лиц. Прежде всего это новый личный кабинет на сайте компании, где все клиенты имеют возможность в удаленном режиме осуществлять электронный документооборот, в том числе юридически значимых и финансовых документов.

Также создан новый сервис онлайн-просмотра вакантного офиса, позволяющий не только консультировать нового клиента по телефону или в личной переписке, но и проводить виртуальный осмотр помещения, общаться с помощью видеозвонка. Модернизирован и сервис бесконтактной оплаты, чтобы сделать пользование услугами ЦМТ еще более удобным и безопасным для клиента.

Помимо этого, разработано предложение по краткосрочной аренде от пяти дней полностью готовых и оборудованных небольших офисов с широким спектром дополнительных услуг ЦМТ. Они пользуются большим спросом как среди компаний, которые находятся в стадии переезда, так и для небольших офисов, которые хотят временно сэкономить. Или увеличить площадь офиса с учетом необходимости обеспечения соответствия рабочих пространств новым требованиям безопасной социальной дистанции.

Одним словом, Центр международной торговли использовал время самоизоляции максимально продуктивно для усовершенствования имеющихся и разработки новых услуг, предоставляемых клиентам, уделяя приоритетное внимание безопасности и защите здоровья своих гостей и арендаторов.