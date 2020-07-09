В Москве зафиксировано 568 новых случаев выявления COVID-19

В столице за сутки подтверждено 568 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Это рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля - на 64% и 90% меньше, чем месяц и два месяца назад.

Среди новых случаев 42,6% зафиксированы у людей в возрасте от 18 до 45 лет; 31,4% - от 46 до 65; 12,5% - от 66 до 79; 9,6% - дети; еще 3,9% - старше 80 лет.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.